Aseguran que Aníbal Mosa ofrece el Estadio Monumental para concierto de BTS: ¿Afectaría la localía?

El portazo del IND al concierto de BTS en el Estadio Nacional habría motivado a Aníbal Mosa ofrecer el recinto de Pedreros.

La gran noticia del día de ayer en el país fue la decisión del IND de no prestar el Estadio Nacional para la banda surcoreana BTS, obligando a la productora a tener que encontrar un recinto que pueda albergar los 3 shows en octubre.

Si bien el mismo IND ofreció el Parque Estadio Nacional, dicho recinto no posee las mismas características que el coliseo central de Ñuñoa y se estarían explorando nuevas alternativas para que se lleve a cabo.

El motivo central de la negativa del IND para prestar el Estadio Nacional es el escenario que ocupa el show, el cual podría dañar gravemente la cancha por su extensión y esta podría tardar meses en recuperarse.

Aníbal Mosa ofreció el Estadio Monumental a BTS. | Foto: Photosport

Ahí apareció Aníbal Mosa, quien según Radio ADN habría ofrecido el Estadio Monumental para la realización del concierto en las fechas pactadas (14, 16 y 17 de octubre) o en otras a convenir por la productora.

Si bien la ANFP todavía no programa la Liga de Primera en su totalidad, el último partido de Colo Colo programado en el Monumental antes del hipotético concierto sería el 13 de septiembre ante Deportes Concepción. Después, recién volvería a Macul para enfrentar a la Universidad de Concepción entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre.

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En caso de que las proyecciones del IND sean ciertas y recuperar una cancha tarde meses, Colo Colo podría ver dañado su recinto para recibir al Campanil, Universidad Católica y Deportes La Serena en la recta final de la Liga de Primera. Esto, por consecuencia, obligaría a trasladar la localía al Estadio Nacional.

En síntesis

El IND rechazó prestar el Estadio Nacional para los tres shows de BTS en octubre.

Aníbal Mosa ofreció el Estadio Monumental para los conciertos del 14, 16 y 17 de octubre.

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