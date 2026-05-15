Representar a Universidad de Chile es un sueño para muchos, pero no todos alcanzan dicho hito. Una figura de Audax Italiano lo anheló, vistió la camiseta azul en su infancia y luego fue desechado: casi se despide de su mayor deseo.
Ese es el caso de Ignacio Fuenzalida, que en la actualidad milita en el conjunto de La Florida. Según le confesó a AS Chile, durante su niñez defendió al cuadro universitario hasta ser apartado por su estatura a los 11 años.
Si bien pensó en abandonar todo para llegar al profesionalismo, el delantero logró ser fuerte y enmendó el camino. A sus 23 años, lucha por un puesto en la titularidad del elenco itálico.
“Fue un momento muy difícil. Me echaron de la U por ser bajo. Después de eso no quería jugar más al fútbol porque sentía que era injusto“, comenzó señalando el extremo.
Sobre el mismo punto, agregó: “Luego llegué a Barnechea, que no era un club con tantas instalaciones como en la U, pero solo quería divertirme y volver a ser ese niño que era feliz por tocar el balón”.
Ignacio Fuenzalida jugó en Universidad de Chile. Actualmente está en Audax Italiano. (Imagen: Photosport)
Lejos de Universidad de Chile: la meta de Ignacio Fuenzalida
Finalmente, el ariete reflexionó sobre su futuro. A pesar de no ser indiscutido en el esquema estelar de Audax Italiano, su afán va más allá del territorio chileno: quiere llegar a Europa.
“Sueño con jugar en un club como Barcelona, o estar en la Roja. Representar a tu nación es lo más importante y es lo que yo quiero. No he estado en ninguna selección. Trabajaré para eso”, cerró.
En síntesis:
- El delantero Ignacio Fuenzalida fue apartado de las categorías inferiores de la U por su baja estatura.
- El actual extremo de Audax Italiano superó el retiro jugando posteriormente en el club Barnechea.
- A sus 23 años, el atacante itálico proyecta jugar en Europa y debutar por la Roja.