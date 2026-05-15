A los 11 años, Ignacio Fuenzalida salió de Universidad de Chile. Le dijeron que su físico no era el apto para un futbolista en formación.

Representar a Universidad de Chile es un sueño para muchos, pero no todos alcanzan dicho hito. Una figura de Audax Italiano lo anheló, vistió la camiseta azul en su infancia y luego fue desechado: casi se despide de su mayor deseo.

Ese es el caso de Ignacio Fuenzalida, que en la actualidad milita en el conjunto de La Florida. Según le confesó a AS Chile, durante su niñez defendió al cuadro universitario hasta ser apartado por su estatura a los 11 años.

Si bien pensó en abandonar todo para llegar al profesionalismo, el delantero logró ser fuerte y enmendó el camino. A sus 23 años, lucha por un puesto en la titularidad del elenco itálico.

“Fue un momento muy difícil. Me echaron de la U por ser bajo. Después de eso no quería jugar más al fútbol porque sentía que era injusto“, comenzó señalando el extremo.

Sobre el mismo punto, agregó: “Luego llegué a Barnechea, que no era un club con tantas instalaciones como en la U, pero solo quería divertirme y volver a ser ese niño que era feliz por tocar el balón”.

Ignacio Fuenzalida jugó en Universidad de Chile. Actualmente está en Audax Italiano. (Imagen: Photosport)

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Lejos de Universidad de Chile: la meta de Ignacio Fuenzalida

Finalmente, el ariete reflexionó sobre su futuro. A pesar de no ser indiscutido en el esquema estelar de Audax Italiano, su afán va más allá del territorio chileno: quiere llegar a Europa.

“Sueño con jugar en un club como Barcelona, o estar en la Roja. Representar a tu nación es lo más importante y es lo que yo quiero. No he estado en ninguna selección. Trabajaré para eso”, cerró.

En síntesis:

El delantero Ignacio Fuenzalida fue apartado de las categorías inferiores de la U por su baja estatura.

fue apartado de las categorías inferiores de la por su baja estatura. El actual extremo de Audax Italiano superó el retiro jugando posteriormente en el club Barnechea .

superó el retiro jugando posteriormente en el club . A sus 23 años, el atacante itálico proyecta jugar en Europa y debutar por la Roja.