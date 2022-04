El ex jugador con pasos por Junior de Barranquilla, Deportes Concepción y Colo Colo, entre otros, habló en exclusiva con Bolavip sobre el sensible fallecimiento de Freddy Rincón, con quien forjó una amistad ayudada por la cercanía con el Pibe Valderrama.

El pasado miércoles 13 de abril, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Freddy Rincón, una de las glorias del futbol colombiano que marcó época en el país cafetalero y quien se ganó el cariño de todo un país cuando se ponía la camiseta de Colombia.

Rincón, quien tuvo un notable paso por el fútbol chileno y, como si fuese poco, defendió los colores del Real Madrid y el Napoli en Europa, forjó una amistad con Cristián Montecinos pese a que nunca coincidieron en un equipo de fútbol profesional.

En diálogo en exclusiva con Bolavip, Montecinos recordó al jugador colombiano y cómo se fue forjando su amistad con él: “No sé cómo, pero me hice muy amigo de Freddy. Quizás también porque como yo jugaba en Junior de Barranquilla y era muy amigo de Valderrama, siempre estaba presente cuando podía”.

Bajo esa misma línea, Montecinos reveló que “Él iba al camarín o a una concentración cuando venía de Europa o Brasil. Con Freddy siempre tuvimos muy buena amistad, me habló muy cordialmente”.

El ex delantero de La Roja contó que hace no mucho estuvo con el difunto jugador colombiano: “Yo estuve hace 3-4 meses en Barranquilla y me encontré con él, tomamos desayuno juntos, me saqué fotos con él y después uno ve esto y queda como pensando que la vida es un momento y lamentablemente le tocó a él”.

“Se veía bien, conversamos muchas cosas, me preguntó mucho por Joaquín. Él, como estaba trabajando en los medios, veía que Joaquín jugaba en la Selección. Para mí fue un placer grande, lo tengo en mis fotos acá en la casa. Siempre tuvimos una cercanía, no sé por qué nos topábamos y siempre conversamos”, complementó.

Ya en el cierre, Montecinos lamenta profundamente la partida de uno de los máximos exponentes del fútbol colombiano en la década del 90: “Es una pena terrible saber esto y que lamentablemente se nos va un grande, jugó en equipos importantísimos y él como persona es muy cariñosa, muy noble y muy buena onda”, cerró.