Mientras Matías Zaldivia gana 30 millones de pesos en la U, esto cobra Paulo Díaz en River Plate

El sueldo de Paulo Díaz es noticia justo cuando su nombre ha sido vinculado a Universidad de Chile durante los últimos días.

En los últimos días, el nombre de Paulo Díaz ha comenzado a sonar con fuerza en el entorno de Universidad de Chile como posible refuerzo de cara al segundo semestre.

El defensor chileno ha ido perdiendo terreno en River Plate tras la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet, y el conjunto millonario no vería con malos ojos una eventual salida, lo que abre la puerta a un escenario que ilusiona al hincha azul por su experiencia y liderazgo.

Cabe mencionar que la gerencia deportiva del “Romántico Viajero” y el entrenador Fernando Gago buscan reforzar la línea defensiva pensando en lo que resta de la Liga de Primera 2026, donde la U marcha en la undécima posición a 13 puntos del líder Colo Colo.

En ese escenario, el análisis en el Centro Deportivo Azul (CDA) no solo pasa por lo futbolístico, sino también por las condiciones salariales que existen en el mercado.

El monto que debería desembolsar la U por Paulo Díaz

Por ejemplo, si se compara con Matías Zaldivia, quien se ha consolidado como una de las piezas importantes de la zaga azul, el defensor percibe un salario cercano a los 30 millones de pesos mensuales en el cuadro universitario, según informó el medio Top Mercato.

Mientras tanto, el sueldo de “El Bombero” Díaz, que vive un mal presente en Argentina, rondaría los 2.5 millones de dólares por temporada, algo así como 200 millones de pesos chilenos mensuales, cifra que evidencia la diferencia económica entre ambos mercados.

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Paulo Díaz suena con fuerza en la U | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images)

De esta manera, habrá que esperar para ver si la U puede acercarse a esas cifras o si finalmente opta por no avanzar por el fichaje del defensor de 31 años.

¿Hasta cuándo tiene contrato Paulo Díaz con River Plate?

El contrato de Paulo Díaz con River Plate se extiende hasta diciembre de 2027 y el defensor chileno posee uno de los salarios más altos del fútbol argentino.