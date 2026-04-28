Universidad de Chile sigue saboreando lo que fue su importante victoria dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ lograron imponerse por 1-0 ante la Universidad Católica en el Clásico Universitario y se mantienen firme en la lucha por el título.

En esa línea, el ex futbolista Jean Beausejour tomó la palabra en el programa ‘F360’ de ESPN de lo que fue el partido de la U, en la que llenó de elogios a Agustín Arce por su rendimiento en el clásico.

“Me encantó la forma en cómo la U adaptó con el atrevimiento de ir a buscarlo por los momentos arriba, a mí hay cosas que son llamativas y son señales muy buenas de un volante como Arce, que asocia bien”, parte señalando Beausejour.

Agregando a esto, el ‘Bose’ confiesa en que el joven volante de la Universidad de Chile ha podido mostrar un importante crecimiento en estos últimos duelos, el que le ha permitido hoy agarrar camiseta de titular en el equipo de Fernando Gago.

Beausejour elogia a Arce | Foto: Photosport

“Arce no es ningún descubrimiento que juega bien, pero la evolución ha sido desde que jugaba de 10 metros cuadrados ahora pasó a jugar a distancias mayores, ese es el gran salto que está teniendo”, remarcó.

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Concluyendo, Beausejour se ha mostrado gratamente sorprendido por el crecimiento que ha visto en Agustín Arce, quien con buenas actuaciones, ha podido dar pasos gigantes en su gran influencia dentro de la Universidad de Chile.

“En esa evolución, a mí me ha sorprendido gratamente como él en su posición de volante interior por izquierda, saltaba a presionar al central, él era el que presionaba, ese tipo de cosas, es porque hay una influencia de trabajo, de convicción que se le traspasa al jugador”, cerró.

En Síntesis

Agustín Arce fue destacado por Jean Beausejour en ESPN por su crecimiento como volante titular.

fue destacado por en por su crecimiento como volante titular. Fernando Gago instruyó a Agustín Arce para presionar a los centrales como volante interior izquierdo.

instruyó a para presionar a los centrales como volante interior izquierdo. Universidad de Chile derrotó 1-0 a Universidad Católica y sigue firme hacia el título 2026.