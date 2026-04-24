En una jornada que prometía ser el impulso definitivo para el Real Madrid en su persecución por el título, el Real Betis de Manuel Pellegrini se interpuso en el camino con una dosis extrema de drama. En el encuentro que dio inicio a la postergada fecha 33 de La Liga, los béticos rescataron un empate 1-1 en el tiempo de descuento, resultado que tiene sabor a victoria en Sevilla y a despedida en Madrid.

Un inicio cuesta arriba para el Ingeniero El partido comenzó favorable para el conjunto de Álvaro Arbeloa. Apenas a los 17 minutos, Vinícius Junior aprovechó un rebote del guardameta Álvaro Valles para silenciar momentáneamente La Cartuja con el 1-0. El Betis intentó reaccionar rápido, pero la fortuna no estuvo de su lado cuando un remate de Antony se estrelló caprichosamente en el vertical.

Milagro en el 90+4′ Durante el complemento, el Madrid parecía tener el control y la jerarquía necesaria para llevarse los tres puntos, pese a la presión de los locales. Sin embargo, el equipo de Pellegrini jamás bajó los brazos y encontró su recompensa en el último suspiro. En el minuto 94, Héctor Bellerín apareció libre de marca para batir la portería merengue y desatar la euforia total en el recinto andaluz.

Consecuencias en la tabla: Título servido para el Barça Este empate tiene consecuencias sísmicas para la definición del torneo. Con 74 unidades, el Real Madrid queda en una posición crítica: si el Barcelona gana su compromiso, la distancia podría estirarse a 11 puntos con solo 15 por jugar, dejando la corona prácticamente en manos del cuadro culé.

Por su parte, el Betis de Pellegrini se mantiene firme en la lucha internacional. Los Albiverdes se aferran al quinto puesto con 50 puntos, manteniendo intacta la ilusión de clasificar a Champions o asegurar su lugar en Europa League. Tras este envión anímico, el cuadro del estratega chileno se preparará para recibir al Real Oviedo el próximo 3 de mayo.

Video: El gol que el Betis gritó con el alma

🚨 LA LIGA! 🇪🇸



HÉCTOR BELLERÍN EQUALIZES AT THE DEATH! 🤯



Real Betis 1-1 Real Madrid



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Formaciones

La previa

La recta final de La Liga de España entra en su fase más crítica y este viernes 24 de abril, la Fecha 32 ofrece un espectáculo de alto calibre. El Real Betis, comandado por el estratega chileno Manuel Pellegrini, recibirá al Real Madrid en un compromiso donde ambos clubes se juegan gran parte de sus aspiraciones para el cierre de temporada.

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Ambiente tenso en Sevilla El equipo verdiblanco no atraviesa su mejor momento en cuanto a relación con su fanaticada. Tras una serie de resultados esquivos, el ambiente con los hinchas se ha vuelto tenso, por lo que una victoria ante el gigante de Madrid sería el bálsamo ideal para reinsertarse en la lucha por clasificar a la próxima Europa League.

El Madrid a la caza del líder Por el otro lado, los Merengues llegan con la obligación de sumar de a tres. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti no quiere perderle pisada al FC Barcelona, actual líder de la competencia con 83 unidades, por lo que cualquier tropiezo en suelo sevillano podría sentenciar sus opciones al título.

Manuel Pellegrini necesita seguir sumando de a tres.

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¿A qué hora juegan Real Betis vs. Real Madrid?

El pitazo inicial en el Estadio La Cartuja de Sevilla se dará a las 15:00 horas de Chile de este viernes.

¿Dónde ver en vivo y online el partido?

Para seguir todas las alternativas de este duelo crucial, las opciones son: