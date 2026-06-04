Uno de los candidatos a presidir el Real Madrid se lanzó a la pisicina prometiendo el fichaje del goleador noruego y el City respondió con todo.

Un verdadero escándalo se está viviendo en Europa entre dos pesos pesados, donde el Manchester City amenazó con demandar al Real Madrid por querer levantarle a Erling Haaland.

Tal como lo ha leído, la dirigencia del equipo inglés salió a dar su versión después de la promesa que hizo el candidato a presidir el cuadro merengue, Enrique Riquelme, quien adelantó que de vencer a Florentino Pérez la rompería con dos fichajes del City.

Ellos serían el goleador noruego y el volante español Rodri, lo que no cayó nada bien en el conjunto mancuniano.

Es más, sacaron un comunicado informando que podrían tomar acciones legales: “Las historias que han surgido de España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas. No hay posibilidad de que esto suceda, no hay cláusula contractual que lo permita. Estamos considerando acción legal para el uso de nuestra imagen de jugador en este contexto”.

Mientras que el propio padre del astro nórdico salió a dar la versión del futbolista, asegurando que no se moverá de Etihad Stadium. “Todo muy entretenido pero no es cierto. Deseamos todo lo mejor para ambos candidatos en las elecciones del Madrid”, dijo Alfie Haaland.

Con estas promesas, Riquelme esperaba imponerse a Pérez en las elecciones del próximo sábado. Incluso había asegurado que tenía todo acordado con ambos jugadores.

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🆕 Riquelme asegura que HAALAND será jugador del REAL MADRID si gana las elecciones.



💸 Se compromete a pagar la cuota anual de todos los socios si incumple sus promesas.



vía @El_Hormiguero pic.twitter.com/a0KFyCJFDB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 3, 2026

Por su parte, el actual mandamás del Real Madrid, que lleva más de 17 años en el cargo, tendría bajo la manga el retorno de José Mourinho como entrenador para la próxima temporada.

Todo esto se da en medio de los preparativos de Haaland y Rodri para el Mundial 2026, pues Noruega y España serán parte de esta cita planetaria que comienza la próxima semana.

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En síntesis