Lucas Assadi recibe la camiseta del AIK y su reacción ya es viral: “Está hermosa… ¡beautiful!”

El exjugador de Universidad de Chile se mostró emocionado al recibir la camiseta del elenco sueco. "La más hermosa del mundo".

Lucas Assadi ya fue presentado oficialmente como nuevo jugador del AIK de Suecia y comenzó a vivir sus primeros momentos como futbolista del conjunto de Estocolmo. El exjugador de Universidad de Chile protagonizó un llamativo momento en un video publicado por el club en redes sociales.

En las imágenes se puede ver al atacante recibiendo por primera vez la camiseta del AIK. Al observarla, Assadi no ocultó su entusiasmo y reaccionó con una espontánea frase: “Oh, está hermosa, beautiful”.

Lucas Assadi comenzó su aventura europea.

El club sueco compartió el registro acompañado de un mensaje dedicado al nuevo refuerzo. “La sonrisa que surge cuando sostienes por primera vez la camiseta más hermosa del mundo“, publicó.

El futbolista también entregó sus primeras declaraciones en Suecia: “Siento un gran orgullo y alegría por llegar a Suecia y fichar por el AIK. En cuanto supe del interés, y tras hablar con el entrenador, tuve la absoluta certeza de que este es el paso perfecto en mi carrera futbolística”, confesó.

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Lucas Assadi dejó coja a la U

Assadi partió hace una semana rumbo a Europa para concretar su incorporación al AIK, dejando Universidad de Chile justo antes del Superclásico ante Colo Colo. Su salida significó una baja importante para Fernando Gago, quien debió modificar su formación y utilizar a Agustín Arce en su lugar.

Ahora, el formado en Universidad de Chile comienza una nueva etapa en el fútbol europeo, donde buscará consolidarse en el AIK y demostrar las condiciones que lo llevaron a convertirse en una de las principales promesas del fútbol chileno.