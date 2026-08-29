El exfutbolista formado en la U criticó las palabras del entrenador azul en conferencia de prensa: "La U tiene que pelear el Chile 2".

Fernando Gago habló en conferencia de prensa este viernes, en la previa del duelo entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción que se jugará este domingo en la región del Biobío. Y a uno que no le cayeron bien las declaraciones del entrenador azul, fue al exdelantero formado en la U, Mauricio Pinilla.

Gago había asegurado que no tiene intención de bajarse en la pelea por el título y que aún confía en poder dar el golpe pese a los 13 puntos de diferencia. “Mientras haya chances matemáticas, no pienso en un segundo puesto. Nosotros necesitamos ganar todos los partidos para tener la esperanza de llegar a la última fecha con posibilidades de ser campeón”, apuntó el DT azul.

Fernando Gago recibe críticas en la U (Photosport).

Dichas palabras no cayeron nada de bien en Pinilla, quien en su rol de comentarista de ESPN, cargó duramente contra el estratego azul. “No es cosa de ser crítico, es no ser tonto ni engañar a la gente. Ganar todos los partidos no te significa nada. El rival tiene que perder seis partidos y no los ha perdido en todo el año”, comentó de entrada el exfutbolista.

El otrora seleccionado nacional profundizó en sus críticas y aseguró que “la realidad es que la U tiene que pelear por el Chile 2. Sus declaraciones son medias chantas, pero me gusta mucho como entrenador y ojalá siga el otro año, aunque no me gusta que engañe al hincha, no somos giles”.

Pese a la crítica, Pinilla señaló que valora el trabajo realizado por el exBoca Juniors en el elenco estudiantil: “La U ha demostrado mejorar, me encanta Gago y lo que ha logrado. Vamos a pelear por el Chile 2, vamos a hacer una buena Libertadores, prepararnos bien para el otro año y pelear en las mismas condiciones el campeonato el otro año”, cerró.