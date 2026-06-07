El partido se suspendió a los 65 minutos luego que el volante danés se desplomara en la cancha, reviviendo el episodio de la Eurocopa 2020.

El mundo del fútbol se vuelve a prepcupar por el estado de salud del futbolista danés Christian Eriksen, quien acaba de sufrir un colpaso en el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania que se estaba disputando este domingo en Odense.

El volante de 34 años se llevó sus manos al pecho a los 65 minutos, lanzándose al césped y encendiendo las alarmas de inmediato, mientras el personal médico corrió a socorrerlo.

Luego se cortó la transmisión del partido y se suspendió el duelo, que estaba ganando la selección danesa por 2-1 en el Nature Energy Park.

Esta situación revivió el episodio que protagonizó el mismo jugador del Wolfsburgo en la Eurocopa 2020, cuando se desplomó en el debut de Dinamarca contra Finlandia a causa de un paro cardíaco súbito.

Tras lo sucedido esta jornada y la preocupación a nivel mundial, la federación danesa sacó un breve comunicado, donde el médico de la selección, Morten Boesen, aseguró que el ex Inter de Milán se encuentra consciente y pudo salir caminando. Ahora se someterá a exámenes en el hospital.

“Christian está bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos respondió como debía. Estuvo inconsciente brevemente, pero recuperó la conciencia muy rápidamente y nos pusimos en contacto con él rápidamente”, informó.

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“Ahora se someterá a más exámenes en el hospital para determinar qué causó el incidente”, completó el profesional de la salud.

Mira el VIDEO a continuación [IMÁGENES SENSIBLES]:

Christian Eriksen caiu no gramado de novo após levar a mão ao peito.

Que tristeza



Transmissão de Dinamarca X Ucrânia foi cortada imediatamente. pic.twitter.com/qn5uqq79d4 — Fabio (@Fabio_Alvarenga) June 7, 2026

Cabe recordar que Dinamarca no jugará el Mundial 2026 tras quedar eliminada el el repechaje europeo contra República Checa, por lo que Eriksen tendrá tiempo de recuperarse y definir qué hará a futuro.

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En síntesis