Todas las miradas del planeta fútbol se las terminó llevando Cristiano Ronaldo quien infló las redes y conquistó un récord mundial absolutamente inalcanzable para Lionel Messi.

Esta cita planetaria está lejos de ser una más en la bitácora del actual atacante del Al-Nassr de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo. El astro luso se transformó, junto a Lionel Messi, en el segundo futbolista en la historia de este deporte en disputar seis Copas del Mundo en cancha.

No obstante, el “Bicho” quiso marcar diferencias de entrada y se anotó un hito legendario que el capitán argentino no pudo conseguir.

Gracias al gol que convirtió de manera magistral en el minuto 5 del compromiso, el ex Real Madrid se transformó en el primer futbolista de la historia en marcar goles en seis ediciones consecutivas de la Copa del Mundo.

La bestia competitiva de Madeira ha dejado su firma goleadora de manera ininterrumpida en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y en el actual torneo de 2026. Por si fuera poco, Cristiano se adjudicó la jineta como el jugador más longevo en anotar con la camiseta de Portugal en un Mundial, superando la marca que el zaguero Pepe había establecido a los 39 años en la pasada cita de Qatar.

Cristiano Ronaldo entra en la historia de los mundiales.

La encarnizada carrera por los 1.000 goles ante Lionel Messi

Con esta nueva conquista liguera en Norteamérica, la carrera individual del portugués avanza a pasos agigantados hacia una frontera que parecía utópica para el fútbol moderno. El crack de la UEFA alcanzó los 974 goles oficiales en su carrera profesional, quedando a tan solo 26 gritos de transformarse en el primer ser humano en establecer la marca de los cuatro dígitos en los registros del balompié mundial.

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Esta anotación además le permite a CR7 seguir blindando su ventaja en la cima histórica sobre Lionel Messi, su inmediato perseguidor. Pese a que el trasandino arranca con fuerza en el torneo tras registrar un doblete ante Austria y acumular 916 festejos totales, el Comandante le sigue sacando una luz de ventaja de 58 goles en la tabla histórica de artilleros, ratificando que la ambición del “7” luso no conoce de límites ni de fechas de vencimiento.