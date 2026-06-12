Agenda Mundial 2026: Los partidos que se disputan este viernes 12 de junio en Norteamérica

La acción del Mundial de Norteamérica 2026 no se detiene y este viernes hay promesa de buen fútbol con dos compromisos.

El Mundial de Norteamérica vivió una notable jornada inaugural el día de ayer, en donde México se hizo fuerte de local para derrotar a Sudáfrica por 2-0 y Corea del Sur venció a República Checa en la noche por 2-1.

Este viernes debutan los otros países que son anfitriones: Canadá y Estados Unidos. En el caso de los canadienses, será en Toronto, mientras que los estadounidenses jugarán en Los Ángeles su primer partido.

El imponente estadio en donde debuta Paraguay este Mundial. | Foto: Getty Images

Canadá hará su debut en el Grupo B de la Copa del Mundo ante Bosnia y Herzegovina, mientras que en el Grupo D debutará el primer sudamericano del Mundial, Paraguay, y lo hará nada más ni nada menos que ante Estados Unidos.

Cabe recordar que Canadá y Bosnia comparten grupo con Catar y Suiza, mientras que Estados Unidos y Paraguay tendrán que jugar ante Australia y Turquía sus respectivos dos últimos partidos de la fase de grupo.

Así las cosas, la acción del Mundial de Norteamérica 2026 no se detiene y este viernes se vivirán dos compromisos que prometen seguir la línea de lo que fue el debut y emocionar a los hinchas que digan presente en los recintos y a aquellos que tengan que verlo por las distintas plataformas.

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¡LA AGENDA!

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: viernes 12 de junio a las 15:00 de Chile continental.

Estados Unidos vs. Paraguay: viernes 12 de junio a las 21:00 de Chile continental.

En síntesis

México y Corea del Sur vencieron en la jornada inaugural del Mundial de Norteamérica.

Canadá debutará ante Bosnia y Herzegovina este viernes en la ciudad de Toronto.

Estados Unidos enfrentará a Paraguay en Los Ángeles por el Grupo D del torneo.