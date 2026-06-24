Cristiano Ronaldo marcó un doblete y gritó con furia "I'm back" (estoy de vuelta), el gigante sueco Zlatan Ibrahimovic salió a contestarle.

Fiel a su estilo irreverente y sin filtros, Zlatan Ibrahimovic abordó en una entrevista con Fox Sports la comentada celebración de Cristiano Ronaldo luego de sus dos goles a Uzbekistán.

Para el sueco, el anuncio del atacante del Al-Nassr asoma como una completa contradicción considerando la vigencia y el impacto mediático que el portugués arrastra semana a semana en el panorama internacional.

“Estaba un poco confundido cuando lo escuché. ¿De vuelta de dónde? Si marcas dos goles y gritas ‘I’m back’, suena como si hubieras desaparecido durante diez años y de repente regresaras de otro planeta”, lanzó Ibrahimovic entre risas, poniéndole pimienta a la jornada mundialista.

En esa misma línea, el espigado exariete escandinavo llenó de elogios encubiertos la figura de CR7, argumentando que su relevancia liguera jamás ha estado en tela de juicio.

“Ha estado jugando, marcando, rompiendo récords y acaparando titulares todo el tiempo. Por eso me hizo reír. El mundo del fútbol habla de él cada semana, los defensas todavía se preocupan por él, y los estadios siguen llenándose para verlo”, apuntó.

Zlatan cuestiona la celebración de Cristiano Ronaldo.

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Como el sol de la mañana: El veredicto final de Zlatan

Para “Ibra”, los cuestionamientos que recibe el luso son parte del ecosistema digital, pero no merman el estatus de un futbolista que se mantiene en el olimpo absoluto del balompié al disputar su sexto torneo planetario.

“Tal vez quiso decir que está de vuelta silenciando a los críticos. Si es así, está bien. Pero que Cristiano Ronaldo anuncie que está de vuelta es como si el sol anunciara que saldrá mañana”, graficó Zlatan con una genial metáfora.

Para cerrar, le mandó un mensaje directo de colega a colega: “Los jugadores pasan sus carreras tratando de alcanzar su nivel de relevancia. Incluso en sus días tranquilos, la gente sigue hablando más de él que de la mayoría de los futbolistas. Así que cuando escuché eso, pensé: Cristiano, amigo mío, tú nunca te fuiste”.