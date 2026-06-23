El astro portugués logró convertir su primer gol en este Mundial 2026 en el partido contra Uzbekistán por el Grupo K.

Este martes la Selección de Portugal salió a la cancha con un objetivo claro en su segundo partido por el Grupo K en el Mundial 2026, que es conseguir el primer triunfo y también hacer historia con Cristiano Ronaldo.

Y así ha sido, pues CR7 convirtió su primer tanto en esta Copa del Mundo a los seis minutos del primer tiempo, abriendo la cuenta para el combinado luso.

El astro del Al Nassr conectó un centro de Joao Canelo, definiendo de primera en el centro del área con un potente derechazom que no pudo evitar el arquero Abduvokhid Nematov.

Con este tanto, el ex Real Madrid se convirtió en el primer jugador en la historia en anotar en seis mundiales, todos consecutivos desde Alemania 2006 hasta este Mundial 2026.

Mira el VIDEO del gol a continuación: