La increíble estadística de Argentina en sus últimos 10 partidos en Mundiales que levanta sospechas

La albiceleste se clasificó a los diecisesiavos de final del Mundial 2026 y da vuelta una insólita estadística a su favor.

Argentina sacó chapa de candidato serio a quedarse con la Copa del Mundo 2026 tras vencer a Jordania y mantener un invicto de 9 partidos sin conocer de derrotas en el torneo más grande a nivel de selecciones.

Eso sí, cada vez que los trasandinos juegan despierta algún tipo de sospechas que no deja para nada contentos a los hinchas del fútbol, quienes especulan con que la FIFA tiene a Argentina de regalón y quiere que Lionel Messi gane absolutamente todo.

Argentina se toma en serio el Mundial. | Foto: Getty Images

En las redes levantaron una increíble estadística de los últimos 10 partidos de Argentina en Mundiales: tuvo penal a favor -varios cuestionables- ante Arabia Saudita, Países Bajos, Croacia y Francia (2022), además de penales en esta edición ante Austria y Jordania.

La estadística no se queda ahí, ya que puntualizan que, ante Países Bajos, los europeos sufrieron una roja y no expulsaron a Leandro Paredes por intentar agredir, mucho menos una tarjeta amarilla a Lionel Messi por una mano para impedir un contragolpe. ¿Más? En el debut en 2026, Lionel Messi pegó una patada que bien pudo haber sido roja, pero quedó sin sanción. También Lautaro Martínez ante Austria que el VAR ni revisó.

Más allá de una posible doble vara para medir a Lionel Messi y Argentina, lo cierto es que los vigentes campeones del mundo tienen bien ganado su sitial, donde han demostrado ser una potencia y tienen el hambre para quedarse con una nueva Copa del Mundo.

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En síntesis

La selección de Argentina mantuvo un invicto de 9 partidos tras vencer a Jordania.

El astro Lionel Messi recibió críticas por una patada sin sanción en el debut de 2026.

Los fanáticos denunciaron penales a favor de Argentina ante Arabia Saudita, Países Bajos, Croacia, Francia, Austria y Jordania.