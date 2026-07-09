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Alarma en Francia: ¿Kylian Mbappé se pierde las semifinales del Mundial 2026?

Corrían 77' de partido cuando "Kiki" decidió pedir el cambio con evidentes muestras de dolor. Aún falta información oficial desde la selección francesa.

El astro de los galos abandonó el campo cerca del final del partido (Photo by Lars Baron/Getty Images)
© Getty ImagesEl astro de los galos abandonó el campo cerca del final del partido (Photo by Lars Baron/Getty Images)

La clasificación de Selección de Francia a las semifinales del Mundial dejó una imagen algo preocupante. Si bien los galos se impusieron por 2-0 ante Marruecos, todas las miradas terminaron puestas en Kylian Mbappé y su estado físico tras encender las alarmas en el tramo final del encuentro.

El delantero fue protagonista desde temprano, aunque con sensaciones divididas. A los 28 minutos del primer tiempo falló un penal, algo que nunca había pasado con “Kiki” en una cita planetaria.

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En el complemento, Mbappé tuvo su revancha. A los 60 minutos marcó el 1-0 poniendo a los galos en ventaja.

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Sin embargo, la tranquilidad duró poco. A los 77 minutos, el delantero se tiró al suelo con visibles gestos de dolor, generando preocupación inmediata tanto en el cuerpo técnico como en los hinchas. La imagen encendió todas las alertas, considerando la importancia del jugador de cara a las semifinales.

Kylian Mbappé pidió el cambio cerca del final del partido ante Marruecos. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Kylian Mbappé pidió el cambio cerca del final del partido ante Marruecos. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Finalmente, Mbappé fue reemplazado por Jean-Philippe Mateta. Si bien abandonó el campo caminando y sin asistencia médica, lo que en principio podría interpretarse como una señal positiva, las imágenes de su molestia dejaron dudas instaladas.

¿Mbappé se pierde el partido de semifinales?

Por ahora, en Francia reina la incertidumbre. El equipo celebra el pase a semifinales, pero al mismo tiempo espera con atención los posibles estudios médicos que determinarán el estado de su máxima figura.

La evolución de Mbappé será clave para las aspiraciones galas en la recta final del Mundial, por lo que habrá que estar atentos a las palabras de su DT en la conferencia o bien del cuerpo médico de la selección gala.

Bastián Gómez
Bastián Gómez
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