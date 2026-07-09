El goleador sensación del Mundial 2026 invitó a sus seguidores en Instagram a buscar su nombre en Google.

No quedan dudas de que Erling Haaland es hoy una de las mayores estrellas del fútbol. En su primer Mundial, el delantero no solo ha brillado con 7 goles, sino que además llevó a Selección de Noruega hasta unos históricos cuartos de final, donde enfrentará la siempre temible Inglaterra.

Pero mientras espera ese decisivo duelo, el atacante del Manchester City sorprendió con una acción fuera de la cancha que rápidamente se volvió viral.

¿Qué pasa cuando buscas Erling Haaland en Google?

Todo comenzó con un mensaje directo del propio jugador en sus redes sociales:

“Una cosa para hacer hoy… busquen mi nombre en Google”.

Haaland invita a sus seguidores a buscar su nombre en Google.

¿El resultado? Una animación especial creada por Google que aparece al buscar Erling Haaland. En ella, se puede ver a siete hinchas noruegos remando en una balsa imaginaria, en clara referencia a la cantidad de goles que suma el delantero en el torneo.

La escena no es casual: los fanáticos realizan este particular festejo cada vez que su selección logra un triunfo importante. La animación replica ese momento con un nivel de detalle llamativo, incluyendo el ritmo del tambor y la coordinación del “remo colectivo”.

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La particular reacción de Google si buscas el nombre de Erling Haaland.

El origen del festejo vikingo que conquistó el Mundial 2026

Detrás de esta curiosa celebración hay toda una organización. El llamado “Viking Row” nació entre hinchas noruegos a comienzos de año, con grupos organizados que incluso coordinan los movimientos en los estadios.

El ritual es tan preciso como llamativo: un cuerno marca el inicio, los fanáticos se sientan hombro con hombro y comienzan a remar al ritmo de un tambor que va acelerando progresivamente.

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El impacto visual es potente, ya que parece que toda la tribuna se mueve como una sola embarcación. Si alguien vio la famosa serie Vikings de History Channel, sabrá de qué estamos hablando.

El propio plantel adoptó la idea antes del Mundial, incluso posando con estética vikinga, lo que terminó por consolidar una identidad única que hoy da la vuelta al mundo.