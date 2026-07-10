¿Kylian dictador? Esto dijo Didier Deschamps sobre los rumores de autoritarismo de Mbappé

El director técnico de Francia se refirió a los rumores que aseguran que Kylian Mbappé es un dictador en el camarín galo.

Sin brillar, pero controlando el partido de principio a fin, Francia derrotó a Marruecos por 2-0 y se transformó en el primer semifinalista del Mundial de Norteamérica 2026, donde ahora espera por España o Bélgica en la ronda de los 4 mejores.

La figura del encuentro fue nada más ni nada menos que Kylian Mbappé quien, si bien falló un penal en el primer tiempo, luego se repuso con una verdadera joya y encaminó el triunfo de los galos sobre los marroquíes.

Un rumor que lleva en el aire mucho tiempo es que Mbappé es autoritario tanto en el Real Madrid y en el camarín de Francia, lo cual fue negado por Didier Deschamps: “Muchos piensan que Kylian es una especie de dictador, que solo piensa en sí mismo, pero es alguien que, como capitán, es ejemplar”.

Mbappé lideró el triunfo de Francia sobe Marruecos. | Foto: Getty Images

En esa línea, el director técnico de Francia no escatima en elogios para el goleador del Mundial que busca su segunda Copa del Mundo: “Lo demuestra con lo que hace en el terreno de juego, más allá de todos los goles que marca”.

Así las cosas, rápidamente se disipan los rumores de que Kylian Mbappé es un dictador en los camarines y todo lo contrario, tanto sus compañeros como su técnico alaban su compañerismo y capacidad de liderar.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Francia derrotó 2-0 a Marruecos clasificando a semifinales del Mundial de Norteamérica 2026.

Kylian Mbappé falló un penal y anotó un gol siendo la figura del encuentro.

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