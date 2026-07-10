¡Alarma en Inglaterra! Podría perder a dos figuras para el duelo ante Noruega en el Mundial 2026

La Selección de Inglaterra se prepara para lo que será su desafío por los cuartos de final del Mundial 2026, en donde los dirigidos por Thomas Tuchel se enfrentarán ante Noruega para ir en búsqueda de los boletos a semifinales.

En las últimas horas, la selección inglesa recibió una dura noticia tras conocerse las dos fechas de suspensión del defensor Jarell Quansah tras su expulsión ante México en los octavos de final, situación que ha generado debate en Inglaterra.

Pero esto no sería todo, ya que a horas de este partido ante Noruega, dos malas noticias tendrían con mucha preocupación al DT de Inglaterra de cara a un duelo importante, en la que dos jugadores titulares podrían quedar fuera de este partido.

Se trata del defensor Marc Guehi y el volante Declan Rice, ambos jugadores que hoy están en duda para lo que será su partido ante Noruega por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Guehi es duda en Inglaterra | Foto: Getty Images

El defensor del Manchester City sufrió una distensión en el tendón de la corva en la victoria ante México y está siendo manejado con mucha precaución pensando en su duelo ante Noruega.

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Por otra parte, la situación del volante del Arsenal es compleja, ya que está luchando contra un virus estomacal, sumado a sus conocidos problemas físicos, lo que no le han permitido entrenar con su compañeros y esperan para esta jornada, que pueda ver actividad física para ver si será opción.

Ante este escenario, las próximas horas podrían ser claves en Inglaterra para este partido ante Noruega, en el que Tuchel esperará por la recuperación de estos jugadores importantes para su duelo por cuartos de final.

Marc Guehi suffered hamstring strain in win over Mexico and being managed ahead of Norway clash while Declan Rice is fighting slight sickness bug in double fitness blow for England. https://t.co/OLwtaLlYpc — Sami Mokbel (@SamiMokbel_BBC) July 9, 2026

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