El duelo que asoma como uno de los más atractivos de la jornada correría serio riesgo de suspensión.

El esperado duelo entre Uruguay y España no solo promete intensidad dentro de la cancha en el Mundial 2026, sino que también podría tener un condimento climático adicional. Según el pronóstico, las condiciones climáticas no serán las ideales, lo que podría influir directamente en el desarrollo del compromiso y enciende ya las alarmas en ambos países.

De acuerdo a la información meteorológica, para la hora del partido se espera una temperatura cercana a los 24°C, acompañada de tormentas eléctricas en Guadalajara. Además, la probabilidad de precipitaciones alcanza un 70%, lo que anticipa un escenario complejo para ambos equipos.

Lo que sin dudas es de temer, son las amenazas de tormenta eléctrica que existen en la región, tal cual ocurrió días atrás en el duelo entre Irak y Francia.

Tormentas eléctricas: Un factor que puede cambiarlo todo

El clima podría transformarse en un factor determinante. Equipos como España y Uruguay, caracterizados por su buen pie, podrían ver afectado su desempeño deportivo ante eventuales retrasos.

España se prepara para el choque frente a Uruguay (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Además, las tormentas eléctricas abren aún más la posibilidad de interrupciones o retrasos, algo que ya ocurrió, como decíamos, entre Francia e Irak provocando un retraso de cerca de hora y media en el entretiempo de este compromiso.

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Alerta máxima en el Mundial 2026

Con una humedad del 57% y viento leve, todo apunta a que la lluvia será el principal protagonista fuera del balón. Tanto cuerpos técnicos como jugadores deberán estar atentos a posibles cambios en el clima durante el encuentro, aunque claramente son las autoridades quienes definen si la pelota sigue o no rodando en cancha.

Así, el choque de Uruguay vs. España podría sufrir inesperadas modificaciones que podrían traer coletazos al duelo ente Cabo Verde y Arabia Saudita que se estará jugando en simultáneo en Houston, Texas.