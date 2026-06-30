Los altoparlantes llamaron a resguardarse ante la inminente llegada de abundantes lluvias y descargas eléctricas a la hora del pitazo inicial.

El ambiente previo al choque más caliente y esperado de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo se transformó de forma drástica en un escenario de extrema preocupación logística y de seguridad.

Al mirar hacia arriba en el Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México) para el duelo entre México y Ecuador, las sensaciones son totalmente negativas y desde la organización del Mundial emitieron una estricta orden de confinamiento de última hora.

Las medidas preventivas alteraron por completo el bando de los trabajos de prensa y la trastienda del recinto. Mientras a los medios de comunicación se les pidió de emergencia alojarse en la zona mixta, los parlantes del estadio informaron que las condiciones meteorológicas son sumamente desfavorables debido a las abundantes lluvias que se esperan a la hora exacta del match.

El servicio meteorológico oficial indicó que existe un 30% de probabilidades de lluvia torrencial durante el desarrollo de las acciones, registrando una sensación térmica helada de 16°C en el ambiente. El ‘Cielito lindo’ de la afición local quedó completamente eclipsado por un firmamento oscuro y amenazante.

Así luce el cielo en Ciudad de México

¿Se suspende el partido? La postura de la FIFA

La gran interrogante liguera internacional que inunda las plataformas digitales en estas horas de tensión es si el balón podrá rodar en el pasto del coloso mexicano.

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Según informó de forma oficial la FIFA, la presencia de lluvia por sí sola no determina bajo ninguna circunstancia la cancelación o postergación automática de un compromiso de Copa del Mundo.

La normativa estipula que la decisión final e innegociable corresponderá única y exclusivamente al árbitro central designado para el cotejo —el esloveno Slavko Vincic—, quien en estricta coordinación con los responsables de la competición evaluará si las condiciones meteorológicas afectan la seguridad física de los jugadores, del cuerpo arbitral y de los asistentes, o si el estado de la cancha impide el desarrollo normal del juego.

¡La trastienda está que arde y el bando de Beccacece espera ver si la tormenta pasa para que salga el sol para La Tri!