Alineaciones confirmadas para Estados Unidos vs Australia: formaciones, cambios de último momento y análisis táctico

Un duelo de alto impacto se disputará en la segunda fecha del Grupo D en el Mundial 2026.

Hoy comienza una nueva jornada en el Mundial 2026, en la que se disputará la segunda fecha del Grupo C y D, en el que los primeros países en saltar al a cancha este viernes serán Estados Unidos y Australia.

Una de las escuadras anfitrionas como lo es Estados Unidos, llega con el ánimo arriba tras lo que fue su tremenda actuación en el debut ante Paraguay, en la que se impuso por 4-1, con un sólido estreno.

Por otra parte, Australia también llega a este enfrentamiento con la flecha para arriba tras dar una de las sorpresas en la primera fecha, en la que se impuso por 2-0 ante Turquía.

Hoy, ambos países se verán las caras para poder protagonizar un duelo clave para poder encaminar su clasificación a la próxima ronda, el gran objetivo de Estados Unidos y Australia.

Australia fue la gran sorpresa en el debut | Foto: Getty Images

Alineación de Estados Unidos

Así saldrá al campo de juego Estados Unidos: Matt Freese, Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson, Tyler Adams, Malik Tillman, Sergiño Dest, Weston McKennie, Ricardo Pepi y Folarin Balogun.

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Alineación de Australia

Con este once, Australia arrancará acciones frente a EE.UU.: Patrick Beach; Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos; Mathew Leckie, Paul Okon-Engstler, Aiden O’Neill y Nishan Velupillay; Mohamed Toure.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Estados Unidos quiere seguir firme | Foto: Getty Images

Estados Unidos tras su debut ante Paraguay, dejó gratas sensaciones dentro del mundo futbolístico, en la que después de la primera fecha, fue uno de los equipos que mostró una mejor versión dentro del campo de juego, según los hinchas y expertos, algo que esperan poder replicar en esta jornada.

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Por otra parte, Australia sigue en su rol de equipo sorpresa y en este duelo ante Estados Unidos, buscará preparar un partido perfecto, tal como lo hizo con Turquía, para poder dar un nuevo golpazo en este Mundial 2026.

DATOS CLAVES

Folarin Balogun, el goleador de Estados Unidos buscará seguir en su senda goleadora y ser importante en esta jornada.

Harry Souttar, el zaguero australiano será el hombre escencial en la zaga del equipo de Tony Popovic.

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El equipo que salga como vencedor de este duelo,estaría clasificado a la próxima ronda.