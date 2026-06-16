El Mundial 2026 se sigue disputando y este martes fue el gran debut de la Selección de Argentina, la última campeona del mundo, que tuvo un estreno a lo grande, pues goleó por 3-0 a Argelia en Kansas City.
La Albiceleste volvió a contar con una actuación magistral de Lionel Messi, que a sus 38 años sigue derrochando magia y esta jornada anotó los tres goles del triunfo trasandino.
Como si fuera poco, con este hat-trick la Pulga superó a Ronaldo e igualó a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los mundiales, con 16 conquistas.
Con esto, Argentina comienza la Copa del Mundo como líder indiscutido del Grupo J con tres puntos y pavimentando rápidamente su clasificación a dieciseisavos de final.
Lionel Messi se une al máximo goleador en la historia de los mundiales. (Foto: Michael Steele/Getty Images)
Mientras Argelia deberá remar desde atrás para volver a salir a flote en los siguientes dos partidos por la fase de grupos.
Ahora queda esperar el resultado del partido entre Austria y Jordania por este mismo grupo, que se juega en la madrugada de este miércoles 17 de junio en San Francisco.
La tabla de posiciones del Grupo J
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Argentina
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|2
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Jordania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Argelia
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
En síntesis
- Lionel Messi anotó tres goles en la victoria de Argentina 3-0 ante Argelia.
- 16 goles mundialistas alcanzó el argentino, igualando el récord histórico de Miroslav Klose.
- Austria vs Jordania se jugará este miércoles 17 de junio por el Grupo J.