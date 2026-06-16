La Selección de Argentina goleó por 3-0 a Argelia en su debut en el Mundial 2026 y se pone a la cabeza del Grupo J.

El Mundial 2026 se sigue disputando y este martes fue el gran debut de la Selección de Argentina, la última campeona del mundo, que tuvo un estreno a lo grande, pues goleó por 3-0 a Argelia en Kansas City.

La Albiceleste volvió a contar con una actuación magistral de Lionel Messi, que a sus 38 años sigue derrochando magia y esta jornada anotó los tres goles del triunfo trasandino.

Como si fuera poco, con este hat-trick la Pulga superó a Ronaldo e igualó a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los mundiales, con 16 conquistas.

Con esto, Argentina comienza la Copa del Mundo como líder indiscutido del Grupo J con tres puntos y pavimentando rápidamente su clasificación a dieciseisavos de final.

Lionel Messi se une al máximo goleador en la historia de los mundiales. (Foto: Michael Steele/Getty Images)

Mientras Argelia deberá remar desde atrás para volver a salir a flote en los siguientes dos partidos por la fase de grupos.

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Ahora queda esperar el resultado del partido entre Austria y Jordania por este mismo grupo, que se juega en la madrugada de este miércoles 17 de junio en San Francisco.

La tabla de posiciones del Grupo J

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Argentina 3 1 1 0 0 3 0 +3 2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Argelia 0 1 0 0 1 0 3 -3

En síntesis

Lionel Messi anotó tres goles en la victoria de Argentina 3-0 ante Argelia.

anotó tres goles en la victoria de Argentina 3-0 ante Argelia. 16 goles mundialistas alcanzó el argentino, igualando el récord histórico de Miroslav Klose.

alcanzó el argentino, igualando el récord histórico de Miroslav Klose. Austria vs Jordania se jugará este miércoles 17 de junio por el Grupo J.