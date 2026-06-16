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Mundial 2026

Argentina arranca la defensa del título con triplete de Messi: Así está la tabla de posiciones del Grupo J en el Mundial 2026

La Selección de Argentina goleó por 3-0 a Argelia en su debut en el Mundial 2026 y se pone a la cabeza del Grupo J.

Lionel Messi brilló en el estreno de Argentina. (Foto: Michael Steele/Getty Images)
© Getty ImagesLionel Messi brilló en el estreno de Argentina. (Foto: Michael Steele/Getty Images)

El Mundial 2026 se sigue disputando y este martes fue el gran debut de la Selección de Argentina, la última campeona del mundo, que tuvo un estreno a lo grande, pues goleó por 3-0 a Argelia en Kansas City.

La Albiceleste volvió a contar con una actuación magistral de Lionel Messi, que a sus 38 años sigue derrochando magia y esta jornada anotó los tres goles del triunfo trasandino.

Como si fuera poco, con este hat-trick la Pulga superó a Ronaldo e igualó a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los mundiales, con 16 conquistas.

Con esto, Argentina comienza la Copa del Mundo como líder indiscutido del Grupo J con tres puntos y pavimentando rápidamente su clasificación a dieciseisavos de final.

Lionel Messi se une al máximo goleador en la historia de los mundiales. (Foto: Michael Steele/Getty Images)

Lionel Messi se une al máximo goleador en la historia de los mundiales. (Foto: Michael Steele/Getty Images)

Mientras Argelia deberá remar desde atrás para volver a salir a flote en los siguientes dos partidos por la fase de grupos.

Ahora queda esperar el resultado del partido entre Austria y Jordania por este mismo grupo, que se juega en la madrugada de este miércoles 17 de junio en San Francisco.

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La tabla de posiciones del Grupo J

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1 Argentina 3 1 1 0 0 3 0 +3
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Argelia 0 1 0 0 1 0 3 -3

En síntesis

  • Lionel Messi anotó tres goles en la victoria de Argentina 3-0 ante Argelia.
  • 16 goles mundialistas alcanzó el argentino, igualando el récord histórico de Miroslav Klose.
  • Austria vs Jordania se jugará este miércoles 17 de junio por el Grupo J.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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