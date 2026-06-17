La gran actuación de Lionel Messi ante Argelia se ha visto empañada por la falta sin sanción sobe Aïsa Mandi.

El debut de la selección argentina en el Mundial 2026 quedará grabado en los libros de oro del fútbol de elite, aunque no exento de una profunda controversia. Lionel Messi saltó al campo con el hambre de gloria intacta y completó una actuación magistral al matricularse con un triplete memorable ante la escuadra de Argelia.

Con estas tres anotaciones, el astro rosarino alcanzó la impresionante cifra de 15 tantos en citas planetarias, instalándose junto al alemán Miroslav Klose en la cúspide de los máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo.

Sin embargo, la excelsa jornada del capitán albiceleste quedó marcada por un lunar del que todo el mundo habla y que empañó los elogios unánimes. Cuando el marcador favorecía por 1-0 a los trasandinos, el ’10’ protagonizó una de las acciones más cuestionadas de la fecha al propinarle un feo planchazo al defensor argelino Aïssa Mandi. El fuerte golpe dejó al zaguero visiblemente afectado sobre el césped, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico africano y desatando de inmediato la recriminación de los jugadores rivales.

La gran polémica de la tarde escaló a niveles globales debido a la total pasividad del cuerpo arbitral en el terreno de juego. Pese a la evidente dureza de la falta y a contar con el respaldo tecnológico del VAR, el juez principal, Szymon Marciniak, optó por no mostrar ninguna tarjeta y ni siquiera amonestó al atacante del Inter Miami. Esta cuestionable decisión ha desatado un debate de proporciones internacionales, dividiendo las aguas entre quienes acusan un trato de favor hacia la estrella mundial y quienes lo consideran un lance normal del juego.

Zinedine Zidane defiende a Lionel Messi por la falta que le perdonaron ante Argelia.

La defensa de Zidane a Messi

La controversia sumó un capítulo inesperado tras el pitazo final con las declaraciones del legendario astro francés Zinedine Zidane. El exentrenador del Real Madrid siguió con lupa el compromiso debido a un fuerte lazo familiar, ya que su hijo, Luca Zidane, estuvo bajo los tres palos atajando para el combinado de Argelia y sufrió en carne propia los embates del delantero argentino. Lejos de alimentar el conflicto, la visión del galo aportó un matiz de calma y cordura que sorprendió a la prensa apostada en el recinto.

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“Hay contacto, nadie lo niega. Pero el fútbol es un deporte de contacto y no cada falta se convierte automáticamente en una expulsión solo porque las redes sociales quieren una historia más grande”, afirmó con rotundidad Zidane en la conferencia posterior.

Agregando que “lo que me decepciona es que la gente esté pasando más tiempo hablando de un momento accidental que hablando de la obra maestra futbolística que Messi produjo durante noventa minutos”.

El técnico francés no ocultó su fastidio con el enfoque de la opinión pública, asegurando con decepción que la gente está pasando más tiempo analizando un momento totalmente accidental en lugar de valorar la obra maestra futbolística que Messi produjo durante los noventa minutos de juego.