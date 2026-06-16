El 10 de la Albiceleste fue en plancha sobre un rival... el árbitro ni lo amonestó.

Argentina está imponiéndose parcialmente por 1-0 ante Argelia en su estreno en el Mundial 2026, en un partido que ha tenido emociones a flor de piel en todo sentido: goles anulados al campeón del mundo y a su rival, y un golazo de quién más…

Como no podía ser de otra manera, el encargado de abrir la cuenta fue Lionel Messi, quien a los 17 minutos sacó un potente zurdazo desde fuera del área que se clavó en el arco rival, firmando un verdadero golazo que ya se perfila como uno de los mejores del torneo.

El capitán de la Albiceleste ya había avisado previamente. A los 9 minutos, el astro argentino había convertido, pero la acción fue invalidada, evitándole abrir la cuenta antes de los diez minutos de partido.

Más allá del dominio argentino en el marcador, el partido no ha estado exento de tensión. Argelia ha intentado reaccionar, e incluso anotó el 1 a 0 antes del tanto invalidado a Messi, pero este también estaba en offside.

La polémica jugada que tiene a Messi en el ojo del huracán

La gran polémica llegó cerca de la media hora de juego, cuando Messi protagonizó una dura infracción en plancha sobre Aïssa Mandi, una acción que generó inmediatas reacciones tanto dentro como fuera del campo.

Pese a la intensidad de la jugada, el árbitro decidió no sancionar ni siquiera con tarjeta amarilla, lo que encendió el debate de forma instantánea, especialmente en redes sociales.

Publicidad

RASPA EL CAPITÁN: Messi fue con todo a presionar la salida de Argelia y cometió falta.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/P8nImQt7qf — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026

En plataformas como X (Twitter), los usuarios no tardaron en cuestionar la decisión arbitral, instalando una discusión que va más allá del partido: la posibilidad de un supuesto favoritismo. Mientras tanto, Argentina sigue en ventaja en un debut que ya está marcado por el talento de Messi y una polémica que promete seguir dando que hablar.

Encuesta¿Debió ser expulsado Messi? ¿Debió ser expulsado Messi? YA VOTARON 0 PERSONAS

DATOS CLAVE

El futbolista Lionel Messi anotó el gol de la ventaja para Argentina ante Argelia.

Publicidad

El capitán argentino marcó el tanto a los 17 minutos desde fuera del área.