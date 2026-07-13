Kylian Mbappé entrega la noticia que toda Francia esperaba antes de la semifinal contra España del Mundial 2026

La gran noticia que entrega Kylian Mbappé a horas del duelo entre Francia y España.

El delantero de Francia, Kylian Mbappé sin duda que se ha consolidado como la gran figura de este Mundial 2026, en la que el goleador francés del Real Madrid ha mostrado su mejor versión futbolística, la que tiene hoy a su país en la ronda de los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo.

A horas de lo que será su duelo ante España por las semifinales de la Copa del Mundo, existía una importante preocupación con el goleador de Francia para este compromiso vital.

El goleador de Francia generó toda al preocupación tras salir del campo de juego reemplazado en el duelo ante Marruecos por los cuartos de final, tras un duro golpe que sufrió en su tobillo.

El crack francés arrastra un problema en aquel tobillo que recibió el golpe ante Marruecos, el que lo ponía en cierta duda de estar al 100% para enfrentar a España, en donde en las últimas horas se conoció una importante información al respecto tras varios días de duda.

Deschamps confirma la presencia de Mbappé

Mbappé está al 100% para el partido ante España | Foto: Getty Images

Hace unos instantes, el entrenador de la Selección de Francia, Didier Deschamps estuvo en conferencia de prensa y habló con los medios en la previa al duelo con España, en la que entregó la gran noticia, donde confirmó la presencia de Kylian Mbappé.

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“Kylian Mbappé está bien, está al 100%”, fue lo que señaló el estratega europeo al ser consultado por la situación del jugador del Real Madrid.

De esta forma, la tranquilidad vuelve a la Selección de Francia, quien tendría a todo su plantel disponible al 100% para este partido ante España, en la que esperan salir como vencedores y llegar a la final del Mundial.