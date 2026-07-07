La Albiceleste, que va por la cuarta, enfrentará al elenco helvético que viene de dejar en el camino a Colombia.

Argentina ya tiene programación definida para su próximo desafío en el Mundial 2026. Tras el sufrido triunfo por 3-2 ante Egipto, la Albiceleste avanzó a los cuartos de final y ahora tendrá como rival al conjunto suizo.

El equipo liderado por Lionel Messi volverá a la cancha este sábado 11 de julio a las 21:00 horas (Chile), en el imponente Arrowhead Stadium de Kansas City, buscando un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

En frente, la Albiceleste, vigente campeona del mundo, tendrá a la Selección de Suiza, quienes dejaron en el camino a Colombia en una infartante tanda de penales tras igualar 0 a 0 en los 90′ y el alargue.

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs. Suiza?

El partido de cuartos de final de Argentina vs. Suiza ya tiene todos sus detalles confirmados:

Fecha: sábado 11 de julio

sábado 11 de julio Hora: 21:00 horas de Chile

Estadio: Arrowhead Stadium, Kansas City

Dónde ver el partido de Argentina vs. Suiza por TV en Chile

Los fanáticos podrán seguir este compromiso de manera completamente gratuita a través de la señal abierta de Chilevisión, que tiene los derechos para emitir partidos del Mundial 2026.

Argentina enfrentará a Suiza en cuartos de final (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

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Esto permite que el duelo de Argentina esté disponible para todo el país sin costo, transformándose en uno de los eventos deportivos más esperados de la jornada.

Cómo ver online y por streaming

Además de la televisión abierta, el partido también estará disponible en plataformas digitales y servicios de pago para quienes prefieran seguirlo vía streaming.

La opción gratuita es seguirlo mediante la web de Chilevisión, además de dos opciones más mediante suscripción.

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