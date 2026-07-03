La ronda de los 16 mejores de la Copa del Mundo promete paralizar al planeta con batallas nucleares en Norteamérica.

La Copa del Mundo entra de lleno en su etapa más dramática y electrizante sobre el césped norteamericano. Los dieciseisavos de final dejaron heridos de proporciones en el camino y, tras el agónico milagro de la Albiceleste ante Cabo Verde, siete son las llaves de octavos de final que están completamente definidas con varios partidazos en la agenda deportiva. ¡No apto para cardíacos!

La atención del planeta fútbol se centrará en choques de una rivalidad histórica descomunal. Se vienen duelos estelares como el que disputarán Portugal ante España en Arlington, o el anfitrión México ante Inglaterra en la caldera del Estadio Azteca.

En cuanto a los representantes de la Conmebol, las huestes sudamericanas tendrán exámenes de fuego ante el Viejo Continente: Paraguay se medirá en una batalla de dientes apretados ante Francia, mientras que Brasil tendrá que plantarse en la cancha para frenar a la temible Noruega de Erling Haaland.

En la interna del cuadro principal, hay que esperar lo que sucederá con Colombia, que se mide ante Ghana para bajar de forma definitiva el telón de la fase previa. Los ‘cafetaleros’ quieren prenderse en la fiesta y meterse en octavos de final para medirse ante la sólida escuadra de Suiza, mientras que Argentina, que sufrió hasta el límite de la prórroga para avanzar, ahora se verá las caras en un choque inédito ante el invicto Egipto de Mohamed Salah. ¡Promesa de chispas en el pasto!

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Francia sigue siendo el gran favorito para quedarse con el Mundial.

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El cuadro oficial: Los cruces en octavos de final del Mundial 2026

Así se jugará la ronda liguera internacional de los 16 mejores del planeta en los campos de juego de la FIFA: