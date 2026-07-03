Australia vs. Egipto: ¿contra quién juega el ganador en octavos de final del Mundial 2026?

La Copa Mundial 2026 sigue su camino en dieciseisavos de final. En esta fase, Australia y Egipto lucharán por el acceso a la ronda de los 16 mejores equipos de la cita internacional.
En el caso del combinado oceánico, se quedó con el segundo puesto del grupo D con cuatro puntos. Alcanzó las mismas unidades que lograron tanto Paraguay como Turquía, pero los superó por diferencia de goles (0, -2 y -2).
Por su parte, la selección africana avanzó a esta instancia luego de haber sido la segunda del grupo G con cinco puntos. Sin mayores problemas, se impuso sobre Irán y Nueva Zelanda, consiguiendo boletos junto a Bélgica.
¿Contra quién jugará el ganador de la llave? La escuadra que obtenga el triunfo entre Australia y Egipto, se enfrentará a Argentina o Cabo Verde en octavos de final de Copa Mundial 2026.
A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.
Australia y Egipto buscarán avanzar en la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Australia vs. Egipto: ¿contra quién juega el ganador en la Copa Mundial 2026?
La selección que logre imponerse, tendrá que esperar rival entre Argentina y Cabo Verde.
¿Cuándo juega Australia vs. Egipto?
El duelo está pactado para este viernes 3 de julio, desde las 14:00 horas de Chile, en el AT&T Stadium.
¡Otra víctima del Mundial de Norteamérica 2026! DT es cesado de su cargo de manera inmediata
¿Cuándo juega Argentina vs. Cabo Verde?
Tal encuentro está programado para este viernes 3 de julio, desde las 18:00 horas de Chile, en el Hard Rock Stadium.