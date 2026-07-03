Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
¡ESPERA RIVAL!

Australia vs. Egipto: ¿contra quién juega el ganador en octavos de final del Mundial 2026?

Tanto oceánicos como africanos buscarán su clasificación a la siguiente ronda del certamen planetario. Se jugará este 3 de julio.

Australia y Egipto quieren estar en octavos de final de la Copa Mundial.
© Getty ImagesAustralia y Egipto quieren estar en octavos de final de la Copa Mundial.

La Copa Mundial 2026 sigue su camino en dieciseisavos de final. En esta fase, Australia y Egipto lucharán por el acceso a la ronda de los 16 mejores equipos de la cita internacional.

En el caso del combinado oceánico, se quedó con el segundo puesto del grupo D con cuatro puntos. Alcanzó las mismas unidades que lograron tanto Paraguay como Turquía, pero los superó por diferencia de goles (0, -2 y -2).

+ Seguinos en

Por su parte, la selección africana avanzó a esta instancia luego de haber sido la segunda del grupo G con cinco puntos. Sin mayores problemas, se impuso sobre Irán y Nueva Zelanda, consiguiendo boletos junto a Bélgica.

¿Contra quién jugará el ganador de la llave? La escuadra que obtenga el triunfo entre Australia y Egipto, se enfrentará a Argentina o Cabo Verde en octavos de final de Copa Mundial 2026.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Australia y Egipto buscarán avanzar en la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Australia y Egipto buscarán avanzar en la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Australia vs. Egipto: ¿contra quién juega el ganador en la Copa Mundial 2026?

La selección que logre imponerse, tendrá que esperar rival entre Argentina y Cabo Verde.

¿Cuándo juega Australia vs. Egipto?

El duelo está pactado para este viernes 3 de julio, desde las 14:00 horas de Chile, en el AT&T Stadium.

Ver también

¡Otra víctima del Mundial de Norteamérica 2026! DT es cesado de su cargo de manera inmediata

¿Cuándo juega Argentina vs. Cabo Verde?

Tal encuentro está programado para este viernes 3 de julio, desde las 18:00 horas de Chile, en el Hard Rock Stadium.

Martín Aliaga
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones