¡Otra víctima del Mundial de Norteamérica 2026! DT es cesado de su cargo de manera inmediata

Hay una nueva víctima en el Mundial de Norteamérica 2026 tras la sorpresiva y dura eliminación en los dieciseisavos de final.

Son varios los directores técnicos que han dejado el cargo tras el Mundial de Norteamérica 2026 y el resultado de sus respectivas selecciones, pero este viernes se produjo uno que tiene mayor repercusión que el resto.

Se trata de Alemania, selección que fue eliminada por la débil Paraguay en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, situación que generó la indignación de los hinchas con el ahora cesado técnico, Julian Nagelsmann.

La información fue confirmada por la propia federación de fútbol alemana en un comunicado: “Los representantes de los accionistas y el consejo de supervisión de la DFB decidieron hoy, por unanimidad y a propuesta del presidente, Bernd Neuendorf, rescindir con efecto inmediato la relación contractual con el seleccionador nacional”.

Nagelsmann dejó Alemania y ahora van por Jürgen Klopp. | Foto: Getty Images

¿La sorpresa? Alemania va con todo por un viejo conocido: “En cuanto a la designación de un nuevo seleccionador, la dirección de la DFB iniciará conversaciones con Jürgen Klopp(…) ha manifestado, en principio, su disposición a asumir el cargo”, dijeron.

Así las cosas, Alemania busca dar un giro en 180 grados y cambiar de raíz lo que ha pasado en los últimos años donde no ha podido ser relevante en los mundiales y, lo único cierto, es que no será más con Julian Nagelsmann a la cabeza.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

El director técnico Julian Nagelsmann fue cesado de Alemania tras quedar eliminado del Mundial 2026.

La federación alemana fue presidida por Bernd Neuendorf al rescindir el contrato del entrenador.

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