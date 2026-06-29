Mientras la selección argentina sueña con el bicampeonato, el presidente de AFA, Claudio Tapía está preocupado por el futuro de su DT.

Mientras el cuerpo técnico y los futbolistas de la selección argentina están con la mente puesta al 100% en lo que será el trascendental duelo liguero de eliminación directa, las oficinas de la dirigencia argentina se mueven a una velocidad de vértigo.

Claudio ‘Chiqui’ Tapia presidente de la AFA sabe perfectamente que el contrato del estratega nacido en Pujato vence este 31 de diciembre, por lo que la Albiceleste está a solo horas de entrar en los últimos seis meses de vínculo formal.

Para evitar cualquier tipo de especulación en pleno Mundial o sondeos desde los gigantes de la UEFA, la directiva ya ejecutó su estrategia de seducción.

Según pudo confirmar Bolavip Argentina en exclusiva, ya existieron las primeras charlas formales entre la casa madre del fútbol argentino y Lionel Scaloni, donde le presentaron una propuesta de extensión descomunal por cinco años más, proyectando el proceso de la Scaloneta hasta el lejano 2031. Una apuesta de mediano y largo plazo liguero que busca sostener la hegemonía del bando en la élite planetaria.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Mientras Argentina avanza cómodamente en el Mundial, la AFA negocia con Lionel Scaloni.

Publicidad

La postura de Scaloni y el pacto de caballeros para después del Mundial

Por la vereda del director técnico campeón del mundo la recepción fue sumamente positiva, trayendo total tranquilidad a las huestes de la AFA. Si bien hay una predisposición total liguera de ambas partes para estampar la firma y extender el glorioso ciclo liguero, Scaloni impuso una condición innegociable: el acuerdo definitivo y la rúbrica del contrato se darán una vez que finalice la participación de Argentina en la Copa del Mundo.

“Estamos hablando pero no es momento de enfocarse en eso”, le revelaron fuentes directas del entorno de Scaloni a Bolavip, dejando en claro que las negociaciones liguera van por un excelente curso y que es simplemente cuestión de tiempo para que se oficialice el nuevo vínculo.

Esta línea coincide plenamente con las palabras que el propio timonel había deslizado semanas atrás en Radio La Red, donde le bajó la urgencia liguera continental al asunto. “Ahora lo importante es pensar en el Mundial. Como tenemos margen hasta diciembre y estas semanas estuvimos enfocados en ver el rendimiento de los jugadores, no es un tema urgente para mí y creo que tampoco para la AFA. La relación ya saben cómo es. Si todos estamos de acuerdo y se llega a buen puerto, no creo que haya problemas”, sentenció Scaloni.