Las reglas son las reglas, y la Canarinha tendrá que pasar por caja y pagar multas luego de la agónica victoria ante los nipones.

El desahogo y la fiesta brasileña desatada en Houston tras meter un pasaje milagroso en el suspiro final sufrieron un inesperado freno de mano proveniente desde los despachos de la FIFA.

Pese a ganarle de forma agónica a Japón en los 16avos de final del Mundial 2026, se confirmó que la FIFA sancionará a la Selección de Brasil . La clasificación no peligra en el plano deportivo, pero la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) deberá meter la mano al bolsillo de forma obligatoria.

La victoria por 2-1 con las anotaciones de Casemiro y Gabriel Martinelli dejó secuelas reglamentarias para los dirigidos por Carlo Ancelotti. Durante el desarrollo del áspero cotejo ante los asiáticos, el árbitro principal del compromiso —Maurizio Mariani— tuvo que mostrar la cartulina amarilla en momentos clave del juego para frenar las transiciones niponas.

Casemiro y Danilo fueron amonestados durante los 90 minutos, otorgándole al Comité Disciplinario de la FIFA los argumentos legales y los motivos exactos para aplicar la sanción.

Al registrarse estas dos tarjetas en el bando sudamericano, entra en rigor absoluto el artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA. La sanción económica estipula una multa de 10.000 dólares por cada amonestación recibida, por lo que el castigo total para la escuadra de la Conmebol ascenderá a los 20.000 dólares.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

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Brasil gana, pero será sancionado por la FIFA

El camino de Brasil: Coordenadas listas para los octavos de final

Una vez disipada la tensión de que el castigo de la FIFA se reduce a una multa meramente económica y que no afecta la continuidad liguera de sus figuras en las llaves a todo o nada, el Scratch ya proyecta su bando para la ronda de los 16 mejores del planeta.

🔮 Posible rival: Los pentacampeones esperan por el ganador de la llave entre Noruega y Costa de Marfil , duelo que se disputará este martes 30 de junio.

Los pentacampeones esperan por el ganador de la llave entre , duelo que se disputará este martes 30 de junio. 📅 Fecha del partido: El cruce de octavos de final quedó programado de forma oficial para el próximo domingo 5 de julio .

El cruce de octavos de final quedó programado de forma oficial para el próximo . ⏰ Horario oficial: El balón rodará a partir de las 3:00 P.M. (Hora de Colombia).