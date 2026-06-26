Brasil estalla contra la FIFA y apunta a Argentina en plena polémica del Mundial 2026

En Brasil no se guardan nada y estallan por esta polémica en el Mundial 2026, sacando al baile a Argentina.

El Mundial 2026 entra en su etapa de definiciones dentro de la fase de grupos, en la que los distintos países se juegan el todo por el todo para poder decir presente en la fase final de esta competencia.

Dentro del desarrollo de esta competencia, una importante polémica es la que se ha instaurado en los últimos días, en donde la Selección de Brasil es la gran protagonista de esta situación.

¿La razón? en Brasil generó bastante indignación lo que fue el gol anulado a Vinícius Jr ante Escocia tras una supuesta falta, en la que desde el VAR estimaron por llamar al árbitro para revisar la jugada y anular esta anotación.

Por esto, desde la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) hicieron notar este descontento y enviaron una carta formal a la FIFA para mostrar su desaprobación a las decisiones arbitrales, en la que señalan que la jugada no fue juzgada con el mismo criterio aplicado en otros partidos del torneo.

El gol de Brasil anulado en el Mundial | Foto: Getty Images

Brasil saca al baile a Argentina

Dentro del documento mencionado, desde la CBF utilizaron como ejemplo el primer gol de Lionel Messi para Argentina ante Austria, en la que indican que ambas jugadas fueron similares y que el VAR actuó de distinta forma, en la que en una jugada el gol fue anulado (Brasil) y en otra, el VAR ni actuó (ante Argentina).

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“Un aspecto que llamó nuestra atención fue el enfoque del VAR. A lo largo de la Copa, parece haber habido un claro énfasis en respetar la interpretación del árbitro en el campo y limitar la intervención a las situaciones que involucren errores claros y evidentes”.

“El gol anulado de Brasil contra Escocia no parece estar alineado con la filosofía adoptada en la competición. La decisión pareció inesperada no solo para Brasil, sino también para los jugadores escoceses, cuyas reacciones inmediatas sugirieron que no esperaban una revisión ni la anulación del gol”, señala parte de la carta enviada por la Confederación Brasileña.

Además, desde Brasil también manifestaron su descontento por lo que ha sido el arbitraje César Ramos, quien tomó la decisión de anular el gol ante Escocia y previamente, ya había tenido una polémica contra Brasil, en un gol que otorgó ante Suiza con una falta previa que no consideró en el Mundial de Rusia 2018.

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De esta forma, en Brasil buscan que la FIFA explique los criterios utilizados por el VAR en este Mundial 2026 y que principalmente, exista una unificación de criterios ante los distintos cobros que se realicen.