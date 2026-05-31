Este domingo la Selección de Brasil se despidió en Maracaná antes de partir al Mundial 2026, donde goleó por 6-2 a Panamá.

Este domingo se disputaron varios partidos amistosos internacionales de selecciones que competirán en el Mundial 2026, donde todos los ojos estaban sobre Brasil.

La Verdeamarela recibió a Panamá en el Estadio Maracaná para despedirse ante su público antes de partir a Estados Unidos, donde se dieron un verdadaero baile.

Esto porque los dirigidos por Carlo Ancelotti golearon por 6-2 a los centroamericanos en Río de Janeiro, con goles de Vínicius Júniors (2′), Casemiro (39′), Rayan (53′), Lucas Paquetá (60′), Igor Thiago (63′) y Danilo (81′).

Mientras que los descuentos para los panameños fueron a través de un autogol de Matheus Cunha (14′) y otro tanto de Carlos Harvey (84′).

En Panamá fue titular el delantero Cecilio Waterman que milita en la Universidad de Concepción y estuvo en la banca el volante César Yaris que juega en Cobresal.

El momento más emotivo de la jornada fue en la previa del partido, cuando Neymar se asomó a la cancha y recibió todo el cariño del público brasileño.

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Cabe recordar que el astro del Santos no podrá jugar los partidos preparatorios por una lesión muscular, pero Ancelotti confía en que se va a recuperar a tiempo para el debut en la Copa del Mundo.

Neymar recibió el cariño del público brasileño en Maracaná. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Los próximos partidos de Brasil

El próximo compromiso del Scratch será contra Egipto el sábado 6 de junio a las 18:00 horas en Cleveland, su último amistoso antes del inicio del Mundial 2026.

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En la cita planetaria debutará el 13 de junio ante Marruecos por el Grupo C, que comparten con Haití y Escocia.

Resultados amistosos internacionales:

Brasil 6-2 Panamá

Alemania 4-0 Finlandia

Estados Unidos 3-2 Senegal

Japón 1-0 Islandia

Suiza 4-1 Jordania

República Checa 2-1 Kosovo

Cabo Verde 3-0 Serbia

Polonia 0-2 Ucrania

En síntesis

Brasil goleó 6-2 a Panamá con Cecilio Waterman como titular en el estadio Maracaná.

con Cecilio Waterman como titular en el estadio Maracaná. Neymar no jugó por lesión muscular, pero Ancelotti espera que llegue al Mundial 2026.

muscular, pero Ancelotti espera que llegue al Mundial 2026. Brasil debutará ante Marruecos el 13 de junio por el Grupo C del Mundial.