El tridente de la transmisión de DSports defendió al volante argentino tras la grave infracción contra Pau Cubarsí en la final del Mundial 2026.

La Copa del Mundo tiene un nuevo dueño y es España, que venció por 1-0 a Argentina en la gran final del Mundial 2026 con gol de Ferran Torres en el alargue, desatando la desazón al otro lado de la cordillera.

Una de las jugadas claves del partido fue la expulsión del volante argentino Enzo Fernández en los 90+3′, tras una fuerte entrada al defensa Pau Cubarsí.

Esto generó que en la transmisión televisiva para Argentina salieran descontroladamente en defensa del jugador del Chelsea, especialmente en el canal DSports.

Durante el partido, el relator Gustavo Kuffner planteó una duda respecto al criterio del árbitro Slavko Vincic: “¿Lo toca?”.

Mientras que su compañero de transmisión, el exfutbolista y comentarista Sergio Goycochea, respondió: “Sí, choca, producto… pero no va ni con la plancha ni con el pie abajo, va con los dos pies juntos, como queriendo salir”.

Pero lo más impresentable fue el comentario final que hizo el periodista Toti Pasman, quien apuntó al zaguero del Barcelona por “simular” la caída.

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“Muy vivo Cubarsí, mira cómo lo hace espectacular como sale volando. ¡Mirá como vuela! Pero es un roce, fijáte que él lo hizo espectacular”, lanzó.

“Da una vuelta mortal prácticamente, compra el vuelo de Cubarsí, para mí”, añadió luego Pasman.

Mira el VIDEO a continuación:

Infumable la transmisión para Sudamérica.



Un roce fue este foul pic.twitter.com/xtL4bhbPuJ — Didier (@Didier914879) July 19, 2026

En síntesis

España venció 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 con gol de Ferran Torres.

en la final del Mundial 2026 con gol de Ferran Torres. Enzo Fernández fue expulsado al minuto 90+3 tras una falta sobre Pau Cubarsí.

al minuto 90+3 tras una falta sobre Pau Cubarsí. Toti Pasman en DSports declaró en vivo que el español Pau Cubarsí simuló la caída.