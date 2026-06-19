Chilevisión actualiza su cartelera: Estos son los partidos del Mundial 2026 que se verán EN VIVO y GRATIS

Chilevisión actualizó su agenda mundialista y anunció los partidos de la fase de grupos que irán completamente gratis.

El Mundial de Norteamérica 2026 no detiene su marcha y, el día de ayer, México se transformó en el primer equipo clasificado a los dieciseisavos de final de la cita mundialista tras superar a Corea del Sur por la cuenta mínima.

Este viernes será el turno de otro anfitrión: Estados Unidos. El conjunto estadounidense buscará derrotar a Australia y esperar un resultado que le sirva entre Paraguay y Turquía para firmar su paso a la siguiente ronda.

México es el primer clasificado a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. | Foto: Getty Images

Como ha sido la tónica de este Mundial, Chilevisión ha transmitido gran parte de los encuentros que se disputan en suelo norteamericano y, en las últimas horas, actualizó su lista de partidos que irán por TV abierta y completamente gratis.

Dentro de los juegos que transmitirá, destaca partidos como España vs. Uruguay y Argentina vs. Austria, países sudamericanos que buscarán dar el golpe y dar de qué hablar durante la cita mundialista.

19 de junio

Estados Unidos vs. Australia, 15:00 horas.

Escocia vs. Marruecos, 18:00 horas.

20 de junio

Túnez vs. Japón, 00:00 horas.

Alemania vs. Costa de Marfil, 16:00 horas.

21 de junio

España vs. Arabia Saudita, 12:00 horas.

Bélgica vs. Irán; 15:00 horas.

22 de junio

Argentina vs. Austria, 13:00 horas.

Noruega vs. Senegal, 20:00 horas.

23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán, 13:00 horas.

Inglaterra vs. Ghana, 16:00 horas.

Panamá vs. Croacia, 19:00 horas.

24 de junio

Escocia vs. Brasil, 18:00 horas.

República Checa vs. México, 21:00 horas.

25 de junio

Ecuador vs. Alemania, 16:00 horas.

Túnez vs. Países Bajos, 19:00 horas.

Paraguay vs. Australia, 22:00 horas.

26 de junio

Noruega vs. Francia, 15:00 horas.

Uruguay vs. España, 20:00 horas.

27 de junio

Colombia vs. Portugal, 19:30 horas.