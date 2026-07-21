El histórico ex portero de la Selección Chilena, Claudio Bravo y su ácido mensaje a Argentina.

En la Selección de Argentina se sigue masticando con amargura lo que fue la derrota en la final del Mundial 2026, en donde la ‘Albiceleste’ cayó por 1-0 ante España y le dijo adiós a su deseo de ser bicampeón del mundo.

Tras esto, el histórico ex futbolista nacional, Claudio Bravo tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN sobre lo que fue el comportamiento del plantel argentino finalizado el duelo ante España, en la que mostró su completa desaprobación al respecto.

“Esto existe toda la vida, uno celebra y el otro se queda con la amargura, creo que también hay que saber perder”, parte señalando Bravo.

Siguiendo en aquello, el ‘Bicampeón de América’ con La Roja dejó en claro que no le gustó para nada las escenas de violencia que dejaron los argentinos y además, de la falta de respeto de dar la espalda a la premiación, mientras España levantaba el título de campeón.

La final de España y Argentina sigue generando polémica | Foto: Getty Images

“Fue una de las cosas que no me gustó para nada de Argentina, sobre todo al final de la premiación, dejan un detalle que deja mucho que desear”, remarca.

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Concluyendo, Bravo también detalla de lo que fue el pasillo que España sí le hizo a Argentina, pero que esto al revés no fue recíproco, algo que manifiesta una importante falta de respeto en lo futbolístico a tu rival.

“El pasillo se lo hace España, no Argentina a España, luego en la premiación, los que están de espalda a la celebración son los jugadores de Argentina”, cerró.