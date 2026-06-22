En el Cacique dejarán partir a uno de los jugadores que venía siendo relegado y que finalmente buscará más opciones en otro equipo.

En Colo Colo se empiezan a poner a todo al mercado de fichajes de invierno y tienen su primera salida de cara al segundo semestre, donde dejarán partir a uno de los jugadores que venía teniendo pocas opciones en el equipo de Fernando Ortiz.

Se trata del lateral izquierdo Cristián Riquelme, que luego de exactamente dos temporadas en el Estadio Monumental, decidió salir a buscar más oportunidades en otro club del fútbol chileno.

Según información de Radio ADN, el futbolista de 22 años partirá a préstamo a Deportes Concepción, pues tiene contrato vigente con los albos hasta diciembre del 2027.

A partir de este lunes el oriundo de Valparaíso no se presentó a entrenar en el Monumental, para emprender rumbo a la capital de la Región del Biobío.

Cristián Riquelme termina su periplo en Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Los números de Riquelme en Colo Colo

El formado en Everton de Viña del Mar casi no tuvo chances en Colo Colo, donde en julio de 2024 llegó para ayudar al cumplimiento de los minutos Sub 21 del equipo que dirigía en ese entonces Jorge Almirón.

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En total, Riquelme disputó 14 partidos oficiales con la camiseta del cuadro popular, sin marcar goles ni dar asistencias. En la presente campaña sumó 87 minutos en cuatro presencias, tres de ellas en la Copa de la Liga.

Su única conquista con los albos ocurrió en un partido amistoso contra Deportes Puerto Montt en octubre de 2025, siendo el descuento en la derrota por 2-1 en Chinquihue.

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De todos modos, en Macul fue parte de dos títulos del Eterno Campeón: el Campeonato Nacional y la Supercopa, ambos en 2024.

Cabe recordar que en marzo el carrilero protagonizó un escándalo fuera de la cancha, cuando sus amigos aparecieron corriendo desnudos hacia la pisicina del condominio donde residía en la comuna de La Florida.

En síntesis

Cristián Riquelme deja Colo Colo para partir a préstamo a Deportes Concepción.

deja Colo Colo para partir a préstamo a Deportes Concepción. 14 partidos oficiales disputó en el equipo albo, sin sumar goles ni asistencias.

disputó en el equipo albo, sin sumar goles ni asistencias. Diciembre de 2027 es el mes en que finaliza su contrato con Colo Colo.