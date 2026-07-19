Tal como en el boxeo y en la UFC, los hermanos Buffer realizaron una impecable presentación durante la apertura del encuentro.

Previo al pitazo inicial del duelo entre España y Argentina en el Mundial 2026, dos voces icónicas del deporte mundial se robaron todas las miradas: los hermanos Michael Buffer y Bruce Buffer, quienes protagonizaron una introducción simplemente inolvidable.

Michael Buffer, leyenda del boxeo, con su clásica elegancia encendió el estadio con su frase inmortal: “Let’s get ready to rumble”. El grito, reconocido en todo el mundo, desató la ovación inmediata de los miles de fanáticos presentes, marcando el tono de lo que sería una final cargada de tensión y emoción.

Luego llegó el turno de Bruce Buffer, la inconfundible voz de la UFC, que con su energía característica elevó aún más la temperatura del ambiente. Con su potente voz lanzó el ya emblemático “It’s Time”, haciendo vibrar cada rincón del estadio y llevando la previa a un nivel pocas veces visto en una Copa del Mundo.

El cruce entre espectáculo y deporte alcanzó una dimensión global, reforzando el carácter único de esta final entre dos gigantes del fútbol.

Los hermanos Buffer, separados por caminos distintos pero unidos por su legado, demostraron por qué son considerados los mejores en lo suyo. Uno desde el boxeo y el otro desde las artes marciales mixtas, lograron algo inédito: convertir la previa de un partido en un show digno de las grandes carteleras del mundo.

Revisa acá la impecable presentación de los hermanos Michael y Bruce Buffer

Bruce and Michael Buffer intro pic.twitter.com/F3uVxqwCF6 — Dirk 🇪🇸 (@Dirk_JDR) July 19, 2026