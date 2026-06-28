Canadá y Sudáfrica dan el vamos a los 16avos de final. ¿Cómo se define en caso de empate? Todo el detalle en la siguiente nota:

Con el inicio de la fase de eliminación directa del Mundial 2026, una de las dudas más comunes entre los hinchas vuelve a aparecer: ¿cómo se definen los partidos si terminan empatados?

A diferencia de la fase de grupos, donde la igualdad es un resultado válido, en las rondas decisivas es obligatorio que haya un ganador. Por eso, el reglamento establece un sistema claro para definir cada llave.

¿Qué pasa si hay empate en los 90 minutos?

Si un partido de los 16avos de final —o de cualquier ronda eliminatoria— termina igualado tras el tiempo reglamentario, se juega un tiempo extra.

Este alargue consiste en 30 minutos adicionales, divididos en dos tiempos de 15 minutos cada uno. Durante este período, los equipos siguen compitiendo normalmente y pueden realizar cambios según lo permita el reglamento.

¿Y si sigue el empate?

Si tras los 120 minutos (90 + 30 de prórroga) no hay un ganador, la clasificación se define mediante una tanda de penales.

La Copa del Mundo entra en su fase decisiva.

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Cada equipo ejecuta una serie inicial de cinco lanzamientos desde los doce pasos. Si persiste la igualdad, se pasa a la modalidad de muerte súbita, donde el primero que falle en desventaja queda eliminado.