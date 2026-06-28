Un nuevo capítulo del drama de Marcelo Bielsa con la selección uruguaya quedó al descubierto, luego de que un periodista oriental asegurara que el Loco encaró a sus dirigidos.

El sismo de proporciones que provocó la temprana despedida de la Celeste de la Copa del Mundo sigue sumando réplicas de una violencia interna incontrolable. Uruguay todavía no logra procesar el golpe, dejando un ambiente de profunda rabia y frustración en todo el país charrúa.

Mientras la prensa y la afición tienen a Marcelo Bielsa bajo un intenso fuego cruzado, responsabilizándolo de un fracaso multidimensional, la intimidad del búnker en México estalló por los aires.

Los enviados especiales destaparon que la última cita del búnker en Playa del Carmen se transformó en un crudo ajuste de cuentas, donde el “Loco” apuntó directo a la cara de sus futbolistas con una frase desoladora.

Marcelo Bielsa habría encarado al plantel de Uruguay luego de la eliminación.

Guerra en Playa del Carmen: De la concentración al ajuste de cuentas

Las altas expectativas de la hinchada y los especialistas, respaldadas por la brillante campaña en las Eliminatorias Sudamericanas donde timbraron pasajes como sólidos sublíderes, quedaron hechas trizas en la cancha. Pero los desencuentros que se arrastraban en silencio terminaron por estallar en el peor escenario posible.

La última actividad grupal de la delegación charrúa en el paradisíaco sector de Playa del Carmen, en México, estuvo lejos de ser una instancia de relajo o turismo. Por el contrario, las paredes de la concentración laica continental fueron testigo de una batalla dialéctica sin cuartel. Bielsa está completamente convencido de que las responsabilidades del descalabro deportivo deben ser compartidas de forma equitativa y que él no es el único culpable de la debacle. Por ello, aprovechó la última reunión oficial con la plantilla para pasarles la cuenta sin anestesia por el bajo rendimiento en el certamen planetario.

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El dardo más doloroso de Bielsa: “Me dejaron solo”

Los detalles de la íntima y tensa cita liguera fueron consignados de forma exclusiva por el periodista Sebastián Giovanelli, enviado especial del diario El Observador, quien logró recoger los impactantes testimonios provenientes desde las entrañas del propio plantel uruguayo.

De acuerdo a la versión periodística, el director técnico rosarino no se guardó absolutamente nada y lanzó un dardo teledirigido al compromiso de sus dirigidos en los momentos más críticos del torneo. “Me dejaron solo”, les espetó un sentido y duro Bielsa a sus futbolistas. El técnico siente que gran parte de los referentes y jugadores de peso le soltaron la mano en pleno partido ante España, desnudando un quiebre interno absoluto que parece tener un difícil camino de retorno para el proceso liguero de la AUF.