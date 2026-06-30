La eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 abrió el debate sobre la continuidad de Marcelo Bielsa y ya comienzan a sonar posibles reemplazantes en la banca celeste.

La Selección de Uruguay vivió un duro golpe en el Mundial 2026 tras quedar eliminada en la fase de grupos, en una campaña que no cumplió con las expectativas y terminó antes de lo previsto para la “Celeste”.

El resultado abrió de inmediato el debate en torno al proceso de Marcelo Bielsa, quien quedó en el centro de las críticas por el rendimiento del equipo y la falta de regularidad durante el torneo.

En ese escenario, ya empiezan a aparecer nombres como posibles alternativas en caso de un cambio de ciclo en la banca uruguaya.

Se agita la banca de Uruguay tras el golpe en el Mundial 2026

Según información del Diario El Clarín, hay tres nombres locales que aparecen en el radar como opciones: Diego Forlán, Sebastián Abreu y Diego Aguirre, todos con distintos grados de experiencia.

Sin embargo, el ya citado medio reveló que hay un nombre que hoy toma mayor fuerza en la interna del fútbol charrúa es el de Marcelo Gallardo. El ex técnico de River Plate aparece como el principal candidato, especialmente por su perfil competitivo y su exitoso paso por los Millonarios.

Marcelo Gallardo se encuentra sin trabajo tras su salida de River Plate | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

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Lo cierto es que el debate ya está instalado y los próximos movimientos de la dirigencia charrúa serán clave para definir el rumbo de la selección en el mediano plazo.

En resumen…