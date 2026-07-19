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Mundial 2026

Confirmadas las formaciones de España y Argentina para la final del Mundial 2026

España y Argentina confirmaron sus formaciones para la gran final del Mundial 2026.

Las formaciones confirmadas para la final del Mundial 2026
© Getty ImagesLas formaciones confirmadas para la final del Mundial 2026

En esta jornada se baja el telón a lo que será el Mundial 2026, en donde España y Argentina definirán quien se quedará con la Copa del Mundo, en un duelo que promete de todo.

La escuadra de Luis de La Fuente llega a este duelo tras dejar en el camino a Francia, la gran favorita de este Mundial, a la que venció por 2-0, mostrando un efectivo estilo de juego que dejó sin chances a los dirigidos por Didier Deschamps.

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Por otra parte, el equipo de Lionel Scaloni viene de otra hazaña, en la que en la recta final del partido remontó un 0-1 y venció por 2-1 a Inglaterra, en un duelo más que especial.

Hoy, ambos equipos se ven las caras para poder quedarse con esta Copa del Mundo, en la que tirarán a la cancha a sus mejores jugadores para gritar campeón en Estados Unidos.

Con la gran final en el horizonte, las apuestas al ganador se vuelven el centro de atención para quienes siguen el Mundial hasta el final.

España y Argentina van por la Copa del Mundo | Foto: Getty Images

España y Argentina van por la Copa del Mundo | Foto: Getty Images

Las formaciones de España y Argentina

Formación de España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo y Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

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Vía: ActuFoot

Formación de Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristián Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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Vía: ActuFoot

¿A qué hora es el partido de España y Argentina?

El partido entre España y Argentina se juega este domingo 19 de julio desde las 15:00 horas de Chile en el MetLife Stadium, Estados Unidos.

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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