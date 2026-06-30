¿Contra quién juega el ganador del partido entre Francia y Suecia en el Mundial 2026?

El elenco galo, que registró puntaje perfecto en la fase de grupos, quiere avanzar en la cita mundialista. Está invicto.

La Copa Mundial 2026 tiene un duelo de alto impacto: Francia se medirá contra Suecia en dieciseisavos de final. Un compromiso que promete sacar chispas en el MetLife Stadium.

Ambos equipos se jugarán la vida para clasificar a octavos de final. ¿Quién será el rival de franceses o suecos en caso de avanzar a la siguiente fase? Eso ya está definido en el cuadro oficial.

Según indica la información de la FIFA, el contrincante del vencedor será Paraguay. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro mete miedo a pesar de no ser de los favoritos.

Y la razón es evidente: dejó en el camino a Alemania. Luego de empatar 1-1 en los 90 minutos, el encuentro se llevó a la prórroga y, posteriormente, a los lanzamientos penales.

Con la notable actuación de Orlando Gill, la escuadra sudamericana se ubicó en la ronda de los 16 mejores selecciones. Por el momento, está descansando a la espera de Francia o Suecia.

Francia y Suecia se medirán en la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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¿Cuándo juega Francia vs. Suecia en la Copa Mundial 2026?

Dicho partido se disputará este martes 30 de junio, desde las 17:00 horas de Chile, en el MetLife Stadium.

¿Contra quién juega el ganador del duelo por 16avos de final?

El rival de Francia o Suecia en octavos de final de la Copa Mundial 2026 será Paraguay.