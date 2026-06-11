México vs. Sudáfrica: Cómo ver EN VIVO en Chile el partido por el Grupo A del Mundial 2026

El conjunto mexicano abre los fuegos en el Grupo A del Mundial 2026 y lo hará ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Este jueves 11 de junio a las 15:00 de Chile continental, arrancará la acción del Mundial de Norteamérica 2026 y el encargado de abrir los fuegos será México ante Sudáfrica en el Estadio Azteca de la capital mexicana.

El conjunto local no quiere desentonar en el partido inaugural y buscará los tres puntos que permita encaminarse de manera temprana a una clasificación a los dieciseisavos de final de la cita mundialista.

Santiago Giménez es la gran figura de México. | Foto: Photosport

Sudáfrica, por otro lado, no quiere ser la cenicienta del Grupo A y buscará dar un batacazo en el debut a sabiendas que los mexicanos y Corea del Sur aparecen como los más fuertes en este grupo del Mundial.

Serán los surcoreanos quienes, a las 22:00 de Chile continental, tengan que enfrentar a República Checa en el otro partido del Grupo A y que a la postre determinará cómo concluye el Grupo A al final del día.

Así las cosas, México empieza arrancar con todo su participación en el Mundial y busca en esta ocasión poder superar el ‘cuarto partido’ que lo ha asechado en todas sus últimas participaciones mundialistas.

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México vs. Sudáfrica: ¿Cuándo y a qué hora?

El partido entre mexicanos y sudafricanos arranca este jueves 11 de junio a las 15:00 de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver a México vs. Sudáfrica?

Chilevisión y D Sports transmitirán el encuentro.

Internet: Así se podrá ver

Vía streaming se podrá ver en la APP de Chilevisión, DGO, Disney+ y Paramount+.