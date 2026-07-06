¿Cuál transmite Chilevisión? El partido del Mundial 2026 este lunes 6 que va EN VIVO y por TV abierta

Dos compromisos en el Mundial 2026 prometen acción este lunes 6 de julio, pero sólo uno será transmitido por Chilevisión.

La Copa del Mundo está en pleno desarrollo y este lunes 6 de julio se vivirán dos compromisos que prometen sacar chispas y buen fútbol, donde además quedarán definidos dos nuevos clasificados a la instancia de cuartos de final.

Portugal y España serán los primeros en saltar al campo de juego, ya que desde las 3 de la tarde de Chile continental protagonizarán un partidazo con la ilusión de avanzar a la ronda de los 8 mejores en la cita mundialista.

Quizás con menos luces, pero con la misma promesa de buen fútbol, Estados Unidos disputará a las 8 de la noche de Chile continental su compromiso de octavos de final ante Bélgica, selección que todavía no ‘arranca’ en este Mundial.

Cristiano y Portugal enfrentan a España desde las 3 de la tarde en Chile continental. | Foto: Getty Images

Lamentablemente para los fanáticos del deporte rey, no se podrá ver los dos compromisos EN VIVO y por TV abierta, ya que Chilevisión sólo transmitirá de manera íntegra el España vs. Portugal.

Así las cosas, para el duelo entre estadounidenses y belgas los fanáticos que quieran seguir el compromiso tendrán que volcarse o a D Sports (DGO) o a Paramount+, las aplicaciones que transmitirán dicho encuentro.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

España vs. Portugal se jugará este lunes a las 3 de la tarde.

Chilevisión transmitirá en vivo y por televisión abierta solo el duelo de España.

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