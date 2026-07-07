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Mundial 2026

VIDEO: El POLÉMICO penal en favor de Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026

El dudoso penal sobre Argentina que generó el debate en los hinchas en las redes sociales.

El dudoso penal en favor de Argentina ante Egipto
© Getty ImagesEl dudoso penal en favor de Argentina ante Egipto

Egipto y Argentina se enfrentan en un duelo de alto impacto dentro de los octavos de final del Mundial 2026, en donde ambos equipos luchan con todo por capturar un boleto a la próxima fase.

El duelo entre ambos equipos ha estado bastante intenso, en donde tanto africanos como sudamericanos se han generado opciones para ponerse arriba en el marcador, pero aquello lo lograron los egipcios tras el gol de Yasser Ibrahim.

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Tras esto, la escuadra de Lionel Scaloni se volcó con todo para lograr revertir el marcador, en la que contó con una importante ayuda, en la que le sancionaron un penal a favor tras una dudosa falta a Nicolás Tagliafico.

Esta supuesta infracción generó la reacción inmediata por parte de los fanáticos del fútbol, quienes consideraron que no fue falta del defensor egipcio al argentino, la cuál no fue revisada y que Lionel Messi terminó fallando su ejecución tras un tapadón de Mostafa Shobeir.

VIDEO: REVISA EL DUDOSO PENAL EN FAVOR DE ARGENTINA

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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