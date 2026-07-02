¿Cuáles transmite Chilevisión? Los partidos del Mundial 2026 este jueves que van por TV abierta

Los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 están que arden, donde ya varios equipos timbraron su paso a los octavos de final y esperan por las llaves que todavía están en disputa.
Este día jueves será el turno de España enfrentar a Austria, Portugal a Croacia y Suiza hará lo propio ante Argelia, donde los 6 países buscarán imponerse y solo tres de ellos podrán decir presente en la siguiente ronda.
Como viene siendo costumbre durante la cita mundialista, Chilevisión ofrece sus partidos de forma gratis y por TV abierta. Esta vez, no será la excepción, pero lamentablemente uno de los tres partidos no tendrá transmisión.
Cristiano y Portugal buscarán los octavos de final en Norteamérica. | Foto: Getty Images
La señal chilena llevará el partido entre España y Austria y Portugal vs. Croacia, por lo que el duelo entre Suiza y Argelia no será transmitido por TV abierta y los fanáticos del fútbol tendrán que sintonizar otra aplicación.
Cabe mencionar que los duelos transmitidos por Chilevisión no sólo se pueden ver por TV abierta, sino que también a través del sitio web del canal, como así también la aplicación y las distintas plataformas que poseen para poder ver el encuentro.
A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.
Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 2 de julio y cómo ver en Chile
En síntesis
- España, Austria, Portugal, Croacia, Suiza y Argelia juegan este jueves en el Mundial 2026.
- Chilevisión transmitirá gratis por TV abierta y plataformas digitales los partidos del Mundial.
- El partido de Suiza contra Argelia no tendrá transmisión por la señal de TV abierta.