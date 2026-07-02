Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Mundial 2026

¿Cuáles transmite Chilevisión? Los partidos del Mundial 2026 este jueves que van por TV abierta

Este jueves 2 de julio hay tres compromisos del Mundial 2026, pero solo dos de ellos serán transmitidos por Chilevisión.

Cartelera para este jueves 2 de julio.
© Getty ImagesCartelera para este jueves 2 de julio.

Los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 están que arden, donde ya varios equipos timbraron su paso a los octavos de final y esperan por las llaves que todavía están en disputa.

Este día jueves será el turno de España enfrentar a Austria, Portugal a Croacia y Suiza hará lo propio ante Argelia, donde los 6 países buscarán imponerse y solo tres de ellos podrán decir presente en la siguiente ronda.

+ Seguinos en

Como viene siendo costumbre durante la cita mundialista, Chilevisión ofrece sus partidos de forma gratis y por TV abierta. Esta vez, no será la excepción, pero lamentablemente uno de los tres partidos no tendrá transmisión.

Cristiano y Portugal buscarán los octavos de final en Norteamérica. | Foto: Getty Images

Cristiano y Portugal buscarán los octavos de final en Norteamérica. | Foto: Getty Images

La señal chilena llevará el partido entre España y Austria y Portugal vs. Croacia, por lo que el duelo entre Suiza y Argelia no será transmitido por TV abierta y los fanáticos del fútbol tendrán que sintonizar otra aplicación.

Cabe mencionar que los duelos transmitidos por Chilevisión no sólo se pueden ver por TV abierta, sino que también a través del sitio web del canal, como así también la aplicación y las distintas plataformas que poseen para poder ver el encuentro.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Ver también

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 2 de julio y cómo ver en Chile

En síntesis

  • España, Austria, Portugal, Croacia, Suiza y Argelia juegan este jueves en el Mundial 2026.
  • Chilevisión transmitirá gratis por TV abierta y plataformas digitales los partidos del Mundial.
  • El partido de Suiza contra Argelia no tendrá transmisión por la señal de TV abierta.
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones