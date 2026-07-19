Todos los streaming en Chile para ver EN VIVO la final del Mundial entre Argentina y España

El Mundial de Norteamérica 2026 se define este domingo 19 de julio con Argentina y España como protagonistas.

Hay alarma de partidazo este domingo 19 de julio desde las 3 de la tarde de Chile continental en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, toda vez que Argentina y España animarán la gran final del Mundial de Norteamérica 2026.

En el caso de Lionel Scaloni y sus dirigidos, llegaron a esta instancia tras superar en un partido agónico a Inglaterra por 2-1, compromiso que se definió con un cabezazo de Lautaro Martínez cuando todo parecía que el encuentro se estiraba a un alargue.

España, por otro lado, no sufrió para vencer a Francia en las semifinales de la Copa del Mundo: los ibéricos ganaron tranquilamente por 2-0 en un compromiso donde dominaron a Kylian Mbappé y compañía de principio a fin.

Se define la Copa del Mundo este domingo. | Foto: Getty Images

Para esta ocasión, hay una variada oferta de streaming que transmitirán EN VIVO el encuentro: DGO (la plataforma de D Sports), Disney+, Paramount+ y las plataformas ONLINE de Chilevisión llevarán el vibrante partido.

Así las cosas, este domingo se vivirá un compromiso que promete sacar chispas entre argentino y españoles, quienes buscarán quedarse con la Copa del Mundo y sostener el título de campeón del mundo hasta el Mundial 2030.

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Con la gran final en el horizonte, las apuestas al ganador se vuelven el centro de atención para quienes siguen el Mundial hasta el final.

En síntesis

La gran final entre Argentina y España se jugará este domingo 19 de julio.

El partido se disputará a las 15:00 horas en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

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