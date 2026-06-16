¿Cuántos goles le faltan a Kylian Mbappé para alcanzar a Miroslav Klose? Así va el ranking histórico de los Mundiales

Mbappé sigue ampliando su registro en Copas del Mundo y se mantiene como el principal candidato a destronar a Miroslav Klose en la cima de los goleadores históricos del torneo.

Kylian Mbappé volvió a ser protagonista en el Mundial 2026 tras marcar un doblete en el debut de Francia ante Senegal, en un triunfo por 3 a 1 que consolidó a los galos como uno de los equipos a seguir en el torneo.

El delantero francés, campeón del mundo en 2018 y figura en Qatar 2022, volvió a aparecer en un partido clave y reafirmó su estatus como una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

Con solo 27 años, Mbappé mantiene intacta la posibilidad de hacer historia en una marca que durante más de una década ha pertenecido a una leyenda del fútbol alemán.

Kylian Mbappé celebrando uno de sus tantos ante Senegal | FOTO: Darrian Traynor/Getty Images

El récord de Miroslav Klose en riesgo: los goles que le faltan a Kylian Mbappé

El máximo goleador en la historia de los Mundiales es Miroslav Klose, quien cerró su registro con 16 goles anotados en cuatro ediciones del torneo, superando a figuras como Ronaldo Nazário con 15.

Detrás del brasileño aparece el alemán Gerd Müller con 14 anotaciones, cifra que ahora también alcanza Kylian Mbappé tras su doblete ante Senegal en el Mundial 2026.

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Más atrás se ubica Lionel Messi y Just Fontaine con 13 goles mundialistas, completando un ranking de leyendas que han marcado la historia de la Copa del Mundo.

Con este registro, el futbolista del Real Madrid se encuentra a 2 goles de igualar a Klose y a 3 de superarlo, lo que lo convertiría en el máximo goleador en la historia del torneo.

El escenario del Mundial 2026, con más partidos y un formato ampliado, abre una ventana importante para que el francés siga haciendo historia y pelee por uno de los récords más emblemáticos del fútbol.

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Así va el ranking de goleadores en los Mundiales: